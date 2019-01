La Sagra dei osei cambia la data: il primo fine settimana di settembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACILE - Serata storica per la Pro Sacile: il direttivo all'unanimità, con il placet dell'assessore Claudio Salvador, delegato dal sindaco a rappresentare l'amministrazione comunale in seno all'associazione, ha deliberato la nuova data di svolgimento della Sagra dei osei: il primo fine settimana di settembre, quest'anno il 31 agosto e 1° settembre. Una decisione giunta al termine di un lungo percorso del direttivo, ospite dell'abitazione della presidente Lorena Bin (ancora impossibilitata a muoversi dopo essere stata investita la sera del 5 gennaio 2019, mentre tornava dall'accensione del falò), che fin dal suo insediamento si era posto il problema della data della Sagra osei, la prima domenica dopo il ferragosto, deliberata all'unanimità nel 1950 dal consiglio comunale presieduto dal sindaco Ciro Liberali, entrata in vigore con l'edizione 1951, che di anno in anno si dimostrava sempre meno adatta sia dal punto di vista ornitologico che economico.