SACILE - Il questore era stato chiaro con gli animalisti: sì al sit in, ma senza disturbare i visitatori e gli espositori presenti alla Sagra dei Osei. Non è andata così il 6 settembre 2020, 747° edizione della manifestazione che aveva attirato circa 30mila persone a Sacile. Dopo aver molestato i partecipanti gridando da un megafono frasi ingiuriose, anche alla presenza di bambini, gli animalisti se la sono presa con Edi Ellero, giudice di gara udinese che è stato pesantemente insultato e infine buttato a terra.



Gli animalisti erano guardati a vista dalla Digos, che individuò in Paolo Mocavero, 62 anni, di Padova, attivista di 100% Animalisti, e Walter Caporale, 58, di Fossacesia (Chieti), gli autori delle frasi ingiuriose. I due sono stati citati a giudizio per concorso in molestie e violazione delle prescrizioni del questore. Un impedimento del legale di Caporale ha fatto slittare l'udienza. Ellero, vittima degli insulti, si è costituito parte civile con l'avvocato Rosanna Rovere, che lo tutela anche nel procedimento che il prossimo 2 novembre si aprirà davanti al giudice di pace per un terzo animalista, chiamato a rispondere di lesioni (il giudice di gara aveva riportato una prognosi di 15 giorni). La situazione sfuggì di mano verso le 15. Ellero, terminate le valutazioni canore degli uccelli, stava uscendo dall'area dedicata alla sagra, quando fu aggredito verbalmente dai manifestanti. Oltre agli insulti irripetibili, ci sono stati anche atteggiamenti minacciosi («Noi vi facciamo del male se ci fate incazzare»). Nel parapiglia in largo Salvadorini, Ellero, socio dell'Associazione friulana fiere ornitologiche, fu spintonato. Finì a terra cadendo pesantemente, con conseguenze al rachide cervicale. Al fine di evitare che potessero verificarsi altri episodi (la manifestazione era autorizzata fino alle 17) la Polizia di Stato spostò il sit in nel parcheggio esterno della scuola Vittorino da Feltre, dove la manifestazione è proseguita senza altri incidenti.