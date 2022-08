SACILE - Mostra mercato animali da Cortile (1327 le prime notizie): una delle più antiche che, dal 1927, è entrata nel programma della Sagra dei osei (fa coppia con un altro record della manifestazione canora, quello di Umberto Carcò che con i suoi 12 anni di presidenza, dal 1991 al 2002, risulta il più longevo di tutti i 14 presidenti). Era il 19 agosto 1971, quando sul periodico edito dalla Pro Sacile, Il Livenza il direttore responsabile Fortunato Modolo ricordava quando da giovinetto lo accompagnavano alla Sagra nelle prime ore del mattino e «l'avviso del buon giorno lo davano i galli da sotto la loggia municipale, dove la mostra era allestita». Ricordava il suo costante sviluppo fino al 1938, anno in cui la manifestazione avicola durò una settimana nel cortile interno del palazzo Ragazzoni: «La mostra poteva considerarsi importante e secolare quanto la Sagra dei osei». Modolo aveva presenti le testimonianze di artisti e letterati e gli articoli già apparsi sui quotidiani di rilievo nazionale e l'anno precedente anche il quotidiano parigino Le Matin del 4 ottobre 1937 aveva dedicato alla Sagra quattro colonne con il titolo: Une de foires les plus originales du monde: l'exposition des oiseaux a Sacile en Italie.



Effettivamente nel 1927 compare, ma in secondo piano, Sagra dei osei, denominazione che salvo nel 1945 e 1946, oggi la connota insieme a Fiera nazionale specializzata - Mostra mercato - esposizione uccelli, per merci varie, uccelli, volatili in genere e animali medio-piccoli. Il numero delle edizioni (749) è già indicativo delle origini. Nel 1953 l'avvocato Pier Giuseppe Piccin ha ritrovato nella Biblioteca di Udine il documento con il quale il Comune di Sacile chiedeva al Doge della Serenissima Repubblica la grazia di poter spostare questo mercato settimanale dal sabato al venerdì. Il mercato settimanale si svolgeva la domenica a Sacile sin dal 1327 entro il recinto della stessa, mentre nel 1468 fu spostato al sabato. Trascorsi 250 anni, il consiglio della comunità ha rivolto istanza al doge Aloiso Mocenigo per trasferirlo al venerdì per non entrare in concorrenza con i mercati dei luoghi vicini. La richiesta fu approvata il 27 gennaio 1728. Il 25 novembre del 1808 il prefetto napoleonico Scopoli, dirigente della prefettura dipartimentale del Tagliamento, accogliendo l'istanza del Comune di Sacile, ha disposto che a decorrere dal 22 dicembre il mercato si sarebbe tenuto il giovedì.



Tornando alla Mostra mercato degli animali da cortile, ha una tradizione antica, anche se nella forma e struttura attuali è giunta alla 45a edizione. Del 1994 è la prima Mostra interregionale del libro genealogico della specie Cunicola, quest'anno dedicata ai riproduttori, e del 1997 la prima mostra Avicola, quest'anno dedicata a polli e galli ornamentali.