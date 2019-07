Vendite on-line, la truffa della caparra sulla carta PostePay

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACILE - Pensavano di fare un affare mettendo in vendita su internet biciclette o auto che non utilizzavano più, invece sono stati truffati con la tecnica del. Il fenomeno è sempre più diffuso, ma stavolta i carabinieri della stazione di Sacile sono riusciti a risolvere sette raggiri e a denunciare otto persone per l'ipotesi di truffa aggravata dal fatto che gli autori hanno approfittato dell'impossibilità delle vittime di difendersi.