SACILE - Erano circa le 10 di ieri mattina quando in piazza del Popolo, particolarmente animata dall'arrivo degli sposi e degli invitati al matrimonio che il sindaco Carlo Spagnol stava per celebrare sotto la Loggia del Municipio, una autovettura ha parcheggiato sul lato sinistro della piazza con il conducente che prima di scendere ha pensato bene di ripulire il portacenere, versandone il contenuto sotto una delle due rastrelliere porta biciclette sul lato opposto la loggia a circa due metri da un cestino porta rifiuti quasi vuoto. Un gesto passato inosservato ai più che non è sfuggito però all'occhio di Gianfranco Zuzzi. È trascorso un altro anno senza che l'Amministrazione guidata dal sindaco Carlo Spagnol, abbia messo mano a quella che nel dicembre 2016 era stata denominata Sacile piace pulita anche a chi fuma, la campagna di sensibilizzazione, promossa dallo stesso Zuzzi, allora capogruppo del M5S, per l'utilizzo dei raccoglitori di mozziconi di sigarette da collocare in città e sul territorio. Invece continua ad essere un punto nero della città che si distingue per i mozziconi a far bella mostra su strade e piazze del centro.



DECORO ASSENTE



Uno spettacolo non nuovo, dice con amarezza Zuzzi, ora promotore del movimento Cittadinanza Attiva per Sacile: «Si tratta di uno dei tanti impegni non mantenuti in riva al Livenza sia dalla passata che dalla attuale maggioranza. L'iniziativa era stata destinata anche agli esercenti, in particolare bar, gelaterie, ristorazione, sale da gioco. A loro era stato consegnato un volantino per sensibilizzare all'utilizzo di contenitori per la raccolta dei mozziconi. Un fenomeno sempre presente che rappresenta un malcostume generale che coinvolge indistintamente giovani e meno giovani - rimarca Zuzzi -, trasformandosi in una vera emergenza ambientale, frutto della scarsa consapevolezza sulla pericolosità di questo rifiuto considerato tossico indifferenziato che rilascia sostanze chimiche inquinanti per il suolo, per l'aria, per le acque e gli animali, oltreché per la catena alimentare, impiegando da 1 a 5 anni per degradarsi».



IL RISPETTO



Zuzzi accusa: «È sotto gli occhi di tutti che non si sia provveduto, nonostante l'impegno assunto, ad onorare quanto deciso, collocando i raccoglitori nei parchi, nelle piazze, lungo le strade ed in prossimità dei pubblici esercizi , prendendo esempio da Comuni più virtuosi. Quella che ad alcuni può sembrare una questione di lana caprina - prosegue -, è in realtà una iniziativa civica ed ecologica che a mio avviso è un obbligo morale di tutti. Gli spazi comuni sono della comunità intera e non terra di nessuno, come invece sta succedendo a Sacile. Quando gli spazi pubblici diventano pattumiere, come avvenuto lunedì in piazza del Popolo - la conclusione di Zuzzi - il degrado chiama degrado e non ci si può meravigliare se anche gli ospiti che visitano la nostra città si sentono autorizzati a comportarsi in modi che a casa loro mai si azzarderebbero nemmeno a pensare».