Sagra degli osei 747, festa in sicurezza, tutto il programma

SACILE - Non sarà la prima serata della tre giorni International street food festival, che doveva essere una delle tante novità della 747° Sagra dei osei, ad aprire l’edizione 2020 della manifestazione canora in programma alle 18 del 28 agosto in piazza del Popolo e nel centro storico. L’evento che si sarebbe ripetuto il 29 e 30 agosto dalle 10 animando il cuore della città, annunciato dalla presidente della Pro Sacile Lorena Bin, durante la presentazione del manifesto, non figura nel programma ufficiale diffuso dalla associazione perché, da quanto è emerso, non sarebbe stato gradito a qualche esponente dell’amministrazione comunale. Su questo fatto nessun commento arriva dalla sede della Pro Sacile di via Cavour, da dove d’altro canto si assicura che comunque il programma è all’altezza della tradizione e non deluderà gli ospiti.

COMMISSIONE SICUREZZA

«In piena sicurezza - assicura Bin -, grazie ad un Piano che abbiamo predisposto facendo tesoro dei suggerimenti di Questura, Azienda sanitaria, comando della Polizia comunale, che sarà quindi posto alla attenzione della Commissione sicurezza che si riunirà nei prossimi giorni per valutarne la rispondenza alle norme previste dall’emergenza Covid 19».

SIPARIO IL 28 AGOSTO

Ad alzare il sipario della manifestazione sarà alle 18 del 28 agosto, in Corte di Palazzo, il primo dei sei appuntamenti che apriranno altrettante giornate degli eventi con “El chiringuito – Playa de los papagayos”, unitamente alla apertura in piazza del Popolo e in piazzetta Manin degli stand enogastronomici. A completare la serata alle 21 in piazza del Popolo si terrà la finale interregionale di “A voice for Europe”. Si riprenderà il 29 agosto, alle 18 con la gastronomia e alle 21 in piazza del Popolo con la finale regionale di Sanremo Rock Festival. Il 30 agosto il via alle 10 con “El chiringuito”, la apertura degli stand enogastronomici; alle 21 Musica dal vivo in piazza del Popolo. Si riprenderà il 1° settembre, alle 20.30 al campo sportivo “Martiri Sfriso” con la notte dei campioni, incontro di calco tra le formazioni della Pro Sacile e dell’amministrazione comunale, a scopo benefico. Avrà un sapore particolare la serata del 2 settembre che, accanto alle specialità enogastronomiche, proporrà alle 21, in piazza del Popolo, la Coppa Italia di chioccolo con protagonisti i campioni europei e gli allievi della scuola di chioccolo organizzata dalla Pro Sacile. «Coppa con la quale - sottolinea la presidente Bin - ricorderemo Giovanni Bana, presidente dell’Associazione europea cacce tradizionali e dell’Associazione nazionale migratoristi, molto vicino alla nostra associazione che è scomparso, al quale abbiamo voluto dedicare il trofeo della manifestazione». La serata del 3 settembre unirà il gusto della buona cucina alla musica dal vivo, alle 21 in piazza del Popolo.

IL TRITTICO FINALE

Si arriverà così al trittico finale: il 4 settembre ultimo appuntamento alle 18 con “El chiringuito – Playa de los papagayos”; alle 18.30, nella sala del Vecchio Ospedale di via Garibaldi aprirà “Apebimbi” e la 34° Mostra concorso mieli “Città di Sacile”; alle 21 in piazza del Popolo finale del concorso “Sacile’s got talent. Il 5 settembre alle 14.30 al Centro giovani Zanca si apriranno le iscrizioni e il sorteggio dei posti al Concorso canoro; alle 15, nelle sale di Palazzo Ragazzoni, inaugurazione “I lego” mostra con espositori da tutta Italia e in corte di Palazzo Ragazzoni la mostra esibizione di automobili 1/10 scaler dell’Asd Ongaro ring.

APERTURA UFFICIALE

Quindi, sempre il 5 settembre, ma alle 18, sarà la volta dell’apertura ufficiale delle 747° Sagra dei osei con una serie di eventi: la contrada degli hobbisti, gli stand enogastronomici con lo spiedo della Pro Sacile; alle 18.30 il via al 2° Palio delle contrade senza frontiere con giochi sul Livenza, gara delle torte, gara mangia l’anguria, braccio di ferro, gioco delle pignatte, palo della cuccagna e alle 23,45 la proclamazione della Contrada vincitrice. Alle 21 in piazza Duomo concerto della Sacile Swing Orchestra “Il nostro fiore”; alle 21, in piazza del Popolo, Musica dal vivo e mezzanotte l’avvio della Notte bianca con eventi di musica, arte e cultura, sport e cucina. Alle 5 del 6 settembre prenderà il via la giornata clou, che sarà dedicata come da tradizione alla fauna e alla flora: il 22° concorso canarini, esotici e ibridi; la Mostra animali da cortile e il momento atteso dagli amanti del bel canto: in Oratorio San Pio X, al centro ricreativo “G. Tomasella” e in Ortazza partirà lo storico concorso canoro per l’assegnazione del titolo di “tordo nazionale”. Dalle 8 apriranno le mostre; alle 9 “Un quarto d’ora con il campanile” a cura della Parrocchia con prenotazioni da lunedì; alle 10 “Caccia alla star” con la ricerca, tra le vie del centro storico del personaggio “famoso e fai con lui una selfie”; alle 12 le premiazioni dei Concorsi canori; alle 21 l’estrazione della tombola della 747’ Sagra dei osei con la quale si chiuderà l’edizione 2020 della manifestazione canora



