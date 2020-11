SACILE - La voglia di dire «andrà tutto bene» non ce l’ha più nessuno. Soprattutto non ce l’hanno ristoratori e i baristi che ieri pomeriggio si sono dati appuntamento in piazza a Sacile per la manifestazione promossa in collaborazione con il presidente dell’Ascom mandamentale, Carlo Lenarduzzi e con Alberto Marchiori dell’Ascom di Pordenone. Non un assembramento. Non sono arrivati in molti a sfogare la propria amarezza per gli effetti dell’ultimo Dcpm. Forse una decina di esercenti, forse qualcuno in più, hanno steso ieri pomeriggio le tovagliette di carta sul porfido della piazza. Vi hanno posizionato sopra piatti, posate e coppe di cristallo riempite a metà di vino rosso con cui hanno fatto un brindisi un po’ beffardo e un po’ polemico alla salute di chi li avrebbe ridotti così: seduti per terra, la rabbia e la disperazione scavata nei volti. Perché loro ci avevano creduto.

IL CARICO DI SPESE

Dopo mesi di chiusura e di arcobaleni disegnati qua e là, davvero pensavano che il peggio fosse alle spalle. E il peggio era, in quel momento, rappresentato dalle attività chiuse, dalle città vuote, dallo smarrimento di fronte ai camion militari pieni di bare. Poi l’estate, il grido, forse immaginario più che reale, “liberi tutti” aveva restituito una parvenza di normalità. «Dei contributi promessi allora – afferma Gisella del Pizzi Wine – sono arrivati a noi 1.800 euro. Neppure sufficienti per pagare l’affitto. Perché è giusto ribadire che affitti e utenze li abbiamo continuati a pagare. Una vera stangata con le nostre attività di fatto paralizzate. Ci sono esercenti che hanno stipulato, alla riapertura, dei mutui con le banche a condizioni che parevano vantaggiose. Come faremo fronte a questi impegni ora che, di fatto, abbiamo le serrande abbassate?».

LAVORO AGILE E BAR VUOTI

Il ristorante Le contrade le serrande le ha chiuse ieri. «Abbiamo tentato di tener aperto il locale almeno per il pranzo - spiega Sandra Fano - ma, alla fine, abbiamo capito che non era il caso. Il nostro locale è frequentato soprattutto di sera. La chiusura anticipata ci ha messi ko». A remare contro gli sforzi fatti da tanti esercenti per rendere i propri locali a prova di virus c’è anche lo smart working che mette al riparo tanti lavoratori, ma svuota i locali e cancella la tradizione dell’aperitivo o della colazione al bar. Con la chiusura alle 18 va in quarantena la città intera. «Ci costa di più tenere aperto che chiudere», sbotta la proprietaria della Piola. Francesco, di Pizzi Wine, commenta quella che per lui è una situazione surreale: «Abbiamo investito tanto per rendere sicuri i nostri locali e abbiamo rispettato e fatto rispettare tutte le regole che ci sono state indicate. Oggi noi siamo chiusi ma le strade, di sera, sono piene di ragazzi che con lattine di birra in mano». Dello stesso parere Carlo del locale Le Lanterne.

L’ASCOM

«Sono proprio gli investimenti fatti per mettersi in regola la beffa più grande rappresentata dalla decisione imposta dal Governo. Non siamo negazionisti», precisa Alberto Marchiori, al cui fianco c’è Nicoletta Melloni, responsabile della comunicazione della Confcommercio-Ascom. E sottolinea che lui, lombardo, ha perso amici e parenti colpiti dal virus. Proprio per questo non nega il pericolo, ma è indignato per la confusione che ha regnato quest’estate e continua ora con la seconda ondata di contagi.

A cominciare da quella determinata dagli studiosi che, anziché informare con chiarezza, hanno giocato a chi la sparava più grossa aumentando la confusione. Senza tacere la responsabilità delle istituzioni che, a tutti i livelli, hanno trascurato di fare quello che era loro preciso obbligo: riorganizzare la vita della comunità a cominciare dal trasporto pubblico e dai servizi sanitari. «Abbiamo invece assistito ad una sorta di invito della serie liberi tutti cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, organi di informazione, virologi ed esperti vari. Uno contro l’altro - osserva Marchiori - In mezzo ci siamo trovati noi cittadini. La pandemia è diventata un gioco dove si disputano scontri politici anziché una catastrofe generale da combattere tutti insieme». A portare i saluti della città e ad esprimere solidarietà e vicinanza c’era il sindaco Carlo Spagnol, che ha sottolineato il disagio creato da decreti che non sono ispirati a criteri di chiarezza e di giustizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA