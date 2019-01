Il passaggio a livello della vergogna: le segnalazioni dei residenti

di Michelangelo Scarabellotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SACILE - Cavolano ha ospitato l'ultima assemblea organizzata dall'amministrazione comunale per ascoltare le segnalazioni dei residenti e fare il punto sulle opere pubbliche. Primo problema affrontato, quello delle lunghe attese al passaggio a livello di viale Lacchin, anche un'ora e mezza per vedere transitare due treni, con la gente che, spazientita - ha sottolineato GianPietro Poletto, presidente del Comitato spontaneo sorto per chiedere a Rfi il prolungamento del sottopasso pedonale interno alla stazione, scavalca le sbarre mettendo in pericolo la propria vita».