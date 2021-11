Ultimo saluto a Vittore Furlanetto, il parrucchiere che acconciò i capelli della principessa Grace

SACILE - «Se ne è andato un altro personaggio sacilese, ma soprattutto un amico». Così l'ex assessora e soprattutto amica, Maurizia Salton, annuncia la morte di Vittore Furlanetto, 77 anni, il parrucchiere che, nel Salone di via Martiri Sfriso, per 50 anni, ha curato le capigliature delle signore sacilesi, ma anche di quelle dei vicini comuni veneti, che apprezzavano la grande professionalità di Vittore. «Era un creativo - questa la testimonianza di alcune sue clienti - che sapeva adattare ad ogni cliente un suo taglio e una sua acconciatura personale». Un vero e proprio maestro, che ha portato la sua passione anche all'estero, alle sfilate di Parigi, alle quali è stato spesso invitato e dalle quali è tornato spesso con riconoscimenti internazionali. Anche il Festival della canzone di San Remo lo ha visto, tra le quinte, pettinare le finaliste. «Vittore - ricorda Maurizia - era una persona che, oltre ad avere una grandissima passione per la sua professione, amava la bellezza in generale e soprattutto l'arte, la musica (sopratutto la lirica) e il teatro. I suoi numerosi impegni nel Salone di via Martiri Sfriso, ma anche all'estero, dove veniva spesso invitato per preparare le partecipanti alle sfilate di moda, ad eventi mondani, non gli hanno impedito di dare il proprio contributo anche al mondo associativo: è stato infatti presidente del Lions Club Sacile e, con il suo stile raffinato ed elegante, ha curato eventi, mostre, serate culturali. Cessata l'attività, nel 2015, ha poi operato anche nel volontariato, dove ha portato la sua generosità, altruismo e profonda amicizia. Come detto Vittore era conosciuto all'estero, dove ha messo a disposizione la sua professionalità e lo ricordiamo protagonista, sempre dietro le quinte, di un altro evento di portata mondiale: Il ballo della Rosa, a Montecarlo, dove ha curato personalmente l'acconciatura della principessa Grace Kelly, poi tragicamente scomparsa. Ha dedicato la sua vita alla professione, una passione nata dagli anni degli studi, a Udine, dove ha imparato l'arte dell'acconciatura. Ha poi perfezionato la sua tecnica nei Saloni di Milano e Roma e quindi a Parigi, a Londra, per approdare infine a Sacile, al Salone Vittore, che ha lasciato nel 2015 dopo 50 anni. Non è azzardato sottolineare che Vittore ha dedicato la sua vita al lavoro, meritando ambiziosi riconoscimenti, tra i quali, nel 2005, a Parigi Il personaggio italiano dell'anno e, nel 2011, a Verona, le Forbici d'oro, in una cerimonia che ha riunito, attorno a lui, colleghi e amici. Appassionato del bello in ogni cosa, con gentilezza, eleganza e riservatezza era felice quando poteva raggiungere quello che considerava il suo rifugio un'oasi sul Montello dove poteva dedicarsi, con Giorgio, ad un'altra passione: la cura dei suoi fiori e delle sue piante. Una grande perdita per Sacile e per i molti amici che lo hanno conosciuto e apprezzato e che domani, pomeriggio, nella parrocchiale di San Giovanni del Tempio, gli tributeranno l'ultimo saluto.

M.S.



