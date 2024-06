SACILE - È sempre più lunga la lista delle attività che cercano disperatamente giovani ai quali offrire mestieri, spesso sono artigianali, che loro non sembrano voler fare più. Baristi, cameriere, commessi ed ogni altro lavoro che contempli orari particolari o festività lavorative. Tra questi c'è sicuramente anche il ruolo di panettiere, legato a ritmi molto coinvolgenti e continui, che ne fanno sicuramente uno dei mestieri per cui è più complesso trovare aspiranti e formare professionalità. Tanto che i pochi fornai disponibili vengono contesi dai panifici sempre alla ricerca. A Sacile c'è chi ha deciso di ricorrere alla rete e soprattutto alla fantasia. Si tratta di Fermento, panettiere di via Garibaldi tra i più noti e attivi della cittadina. Da qualche giorno sulla sua pagina Facebook compare un originale annuncio economico intitolato: "Cerchiamo panettiere-a superstar!". L'offerta di lavoro prosegue con l'accattivante testo: "Sei il mago del forno, il maestro delle pagnotte e il re dei croissant? Il nostro panificio ha bisogno del tuo talento!”. E ancora “Cerchiamo qualcuno che sa: qualcuno che sa trasformare la farina in poesia, ha mani d'oro e un cuore di burro, ama svegliarsi presto e portare gioia con il pane caldo”. Infine la contropartita. “Offriamo: un forno accogliente e una squadra affiatata; orari flessibili perchè sappiamo che i migliori fornai si alzano presto (ma non troppo); compenso adeguato e pane fresco a volontà".



LE RISPOSTE

Aldilà del curioso benefit in croccanti pagnotte, sarà abbastanza per convincere qualche giovane (o meno giovane) a farsi avanti? Dopo solo tre giorni dalla diffusione dell'originale messaggio, qualcuno pare essersi fatto avanti. Di certo al negozio l'ispirazione non è mancata e anche la realizzazione risulta di ottima qualità. Al negozio spiegano meglio che per orario flessibile si intendono le 5, 5.30 del mattino. Oggi il collaboratore panettiere è Francesco Liparulo, un passato da grafico e di buone idee (ecco svelata la campagna "Superstar") che spiega: «Siamo fornai un po' atipici. Facciamo il pane il giorno prima e lo inforniamo il giorno dopo. Per questo lavoriamo con un orario più vivibile. Tra l'altro così il pane viene anche più buono. Abbiamo scommesso sul lievito madre». Parla al plurale, Francesco, perché l'impresa lo vede in coppia con la compagna, Fationa Protoduari, che è la titolare. «Io facevo il grafico, lei era pizzaiolo: ci siamo incontrati ed è nato l'amore per il pane», nulla da dire, altra frase degna di un buon pubblicitario. Il posto di lavoro che offrono vede un impegno di 6 giorni su 7, ma già nel primo pomeriggio (l'una o le 2) la giornata lavorativa è finita e iniziando alle 5.30 non ci sono le lavatacce tipiche di questo mestiere.



LO STIPENDIO

Di certo agli aspiranti panificatori a questo punto sarà venuta voglia di conoscere la paga: "Offriamo 1.800 euro al mese, ma quello che chiediamo è la passione per quest'arte, vogliamo uno che resti, non che se ne vada tra qualche mese". Certo si tratta di una busta paga molto interessante, soprattutto per un giovane. Ma Francesco invita a lasciar perdere se si pensa di intraprendere la carriera di fornaio solo per lo stipendio. «Servono serietà e passione», ribadisce il panettiere stanco di "sfornare" giovani che poi guardano altrove o si stufano. Per farsi avanti è necessario rispondere allo slogan "Diventa il nostro panettiere superstar e fai sorridere Sacile" inviando il proprio Cv a fermento.pizza@gmail.com.