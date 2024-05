SACILE - Commercio locale tra alti e bassi. A un mese dall'ultima apertura cittadina, in realtà solo il passaggio di mano della Farmacia del 33 di piazza del Popolo, ha abbassato definitivamente le serrande uno dei negozi del centro commerciale Serenissima. Si tratta di Via Veneto calzature, presente da alcuni anni all'interno del ravvivato agglomerato di negozi che si affaccia sulla statale. Flavio, questo il nome del titolare, era un negoziante vecchia maniera, come ricorda anche la figlia, venuta a mettere a posto le ultime cose. «Aveva sempre venduto scarpe, fin da quando aveva 12 anni; oggi ne ha 70 e nonostante l'età ha continuato fino all'ultimo a tener duro, troppo abituato a quel mestiere e al contatto con la gente per potersi immaginare altrove e altrimenti. Buona parte della sua vita lavorativa l'ha trascorsa facendo i mercati». Aveva allestito un negozio semplice, dove la differenza la faceva lui con la sua esperienza.



Originario di Portogruaro, smessa la vendita ambulante Flavio aveva scelto, tra le piazze che conosceva, Sacile e il centro commerciale dove aveva la vetrina che dava sul retro del grande edificio e la porta a fianco di uno degli ingressi, vicino all'edicola. A 70 anni avrebbe potuto oziare in pensione, ma il suo sorriso lasciava intendere che si divertisse già a sufficienza stando tra le sue calzature, a vendere per il piacere di lavorare, più che per necessità o guadagno. Il vizio di una generazione che non ha fatto altro per tutta la vita. Anche il suo commiato rispecchia l'educazione, la simpatia e l'empatia che ha sempre mostrato dietro al banco o mentre era chinato sul piede della sua cliente, come si usava una volta e come apprezzavano le sue clienti più affezionate».



Ha voluto salutare tutti con due cartelli, uno grande e giallo: "Ringraziamo con tutto il cuore i nostri clienti che ci hanno dato fiducia in questi anni e auguriamo a tutti ogni bene". Poco sotto un A4 bianco con scritto "Un abbraccio speciale agli amici (speciali)". A pesare sulla scelta di chiudere è stato anche qualche inevitabile acciacco che lo sta mettendo alla prova. «Ma che supererà», assicura la figlia che, laureata in Scienze della formazione primaria, gestisce a Oderzo un centro educativo per bambini. «Ha preso la decisione di chiudere anche perché per i piccoli negozi è sempre più difficile restare competitivi», e l'economia dei grandi finisce coll'avere ragione dei vecchi, preparati commercianti che sapevano guardarti negli occhi e capire cosa ti sarebbe piaciuto calzare al piede.

D.D.M.

FLAVIO GESTIVA IL PUNTO VENDITA CHE SI TROVAVA NEL CENTRO COMMERCIALE SERENISSIMA

SACILE

