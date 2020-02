SACILE - Ieri pomeriggio si è spenta la sacilese Marzia Ortolan, architetto. È stata vinta dal male diagnosticato nell'agosto del 2017 che si è rilevato purtroppo più forte della tenacia con cui per più di due anni e mezzo lo aveva combattuto, sempre seguita dal fratello più giovane che è medico ospedaliero. Sposata con Edy Feltrin, suo amato compagno di vita e madre esemplare di due splendidi figli che tanto adorava, di 13 e 9 anni, Marzia aveva appena compiuto 47 anni. La notizia si è in breve sparsa in tutta la città e ha destato profonda commozione nella comunità sacilese.



Ed è grande il cordoglio verso la famiglia così dolorosamente colpita. Seconda dei quattro figli del professor Ortolan, fondatore del Sacile Basket spentosi alcuni anni fa e della professoressa Caterina Carli che è stata per lungo tempo assessore comunale, in particolare alla Cultura e Pubblica istruzione, Marzia si è brillantemente laureata in architettura all'Università di Firenze e da oltre 20 anni era parte dello studio Gottardo e associati svolgendo la libera professione, curando progettazione e direzione lavori di importanti opere come il prestigioso recupero di Borgo San Floriano a Polcenigo, oltre al restauro e consolidamento del Duomo dedicato a San Nicola vescovo protettore di Sacile, a quello architettonico e funzionale di palazzo Carli, che ospita le suore e numerose attività culturali e molti altri interventi a cui si è dedicata fin quando le cure contro la malattia lo hanno consentito.



Un architetto molto stimato per le sue innate doti professionali e la precisione con cui si dedicava al suo lavoro, tuttavia senza mai trascurare i figli che seguiva con profondo amore, oltre al marito e alla famiglia. Nel tempo libero con la propria famiglia si dedicava alla passione trasmessa dal padre, il basket. E grande è il vuoto che lascia nel Sacile Basket e nei giovani che lo frequentano tutti i giorni. Lascia un profondo dolore per la sua scomparsa prematura oltre che nei familiari anche in tanti amici con i quali dai tempi dell'oratorio in poi ha stretto sempre rapporti di stima e vicinanza. I funerali si svolgeranno in duomo lunedì. Alla famiglia di Marzia Ortolan va il cordoglio di tutta la comunità sacilese e del mondo dello sport locale.

