Incendio al deposito imbarcazioni vicino al centro e al Livenza

SACILE - Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, un incendio è divampato nel deposito delle imbarcazioni del locale Canoa Club di Sacile, in via del Macello. Le lingue di fuoco, visibili chiaramente anche dalla strada, si sono levate altissime sopra il tetto del deposito fino ad estendersi alle chiome degli alberi e alle piante di bambù che crescono sulla sponda del vicino fiume Livenza. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del comando provinciale, Non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Al momento non risulta che vi siano persone coinvolte.