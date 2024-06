SACILE - «Non è ammissibile che una strada così frequentata e a rischio non sia dotata di una telecamera comunale». Sono arrabbiatissimi i famigliari della signora 80enne che abita nel tratto iniziale di via Balliana e che ieri mattina, 11 giugno, intorno alle 10, ha subito la visita dei ladri. Malviventi che hanno approfittato della breve, ricorrente assenza del martedì mattina, un'ora dal fisioterapista, che evidentemente avevano notato tenendo d'occhio la casa da qualche tempo. Questo è il sospetto delle vittime. «Di certo non si tratta di una coincidenza», ne sono convinti. Un'abitazione è stata messa sottosopra mentre quella attigua, e con il giardino in comune, non è stata toccata perché dotata di un ottimo sistema d'allarme. «Da mia sorella, invece, hanno aperto e svuotato tutti i cassetti, messo sottosopra l'intera casa nel volgere di una decina di minuti o poco più - ipotizza la famigliare dell'80enne sconvolta non tanto dall'entità del furto, quanto dalla confusione che hanno lasciato dietro di loro e dalla brutale violazione del proprio privato - Cosa pensavano di trovare? Ormai nessuno tiene più grossi valori o denaro in casa».

IL DANNO

Difficile ieri, con l'abitazione da rimettere a posto, valutare pienamente il bottino, ma pare proprio che la banda se ne sia andata a mani vuote o forse con una collana e niente più. «Da tempo non conserviamo più valori dentro l'abitazione, non si potrebbe considerarli al sicuro di questi tempi», spiegano le vittime di via Balliana. Del caso si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Sacile, subito allertati dai derubati. Ieri mattina l'auto di servizio ferma in via Balliana non è passata inosservata a chi abita in quella strada o sia transitato lungo il frequentato sottopasso che collega la via che porta in centro, al vicino quartiere di San Odorico.

IL TESTIMONE

Una valida testimonianza potrebbe rivelarsi quella del dirimpettaio che si è accorto di un'automobile ferma lì davanti durante l'orario del furto. Un veicolo che ha avuto tempo e modo di squadrare. Si tratta di una Mercedes bianca, vetri oscurati, con a bordo tre, forse quattro individui dalla carnagione leggermente scura. Particolari che potranno tornare utili alle indagini dei militari dell'Arma. «A noi restano i danni, la porta che hanno forzato per entrare, sembra usando un piede di porco, è praticamente inservibile», si lamentano le vittime. Il furto li ha colti di sorpresa. «Abito qui da 70 anni, non era mai accaduto nulla di simile», continuano. Dice il marito della sorella della derubata: «Chiederò al Comune che venga installata una telecamera qui fuori, dove finisce la strada e una la metterò dentro la nostra proprietà, perché non possiamo essere in balia di questi furfanti».

LE INDAGINI

L'auto descritta dal testimone potrebbe essere stata inquadrata comunque dalla rete comunale di visori, ad esempio dalle telecamere della piccola rotonda che guarda verso via Ponte Lacchin. E le telecamere adesso sono al setaccio dei carabinieri, che già ieri le stavano visionando nel tentativo di trovare la traccia che potrebbe dare impulso alle indagini. Altre persone potrebbe aver notato la macchina sospetta: la loro testimonianza potrebbe essere utile alle indagini avviate dalle forze dell'ordine.