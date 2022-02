SACILE - Quando il corteo, partito da San Giovanni di Livenza dove la reliquia di San Nicola è passata dalle mani della comunità di Brugnera a quella di Sacile, ha raggiunto piazza del Popolo, un forte applauso ha accolto il prezioso resto del Patrono. È seguito, sotto la loggia del Municipio il saluto del sindaco Carlo Spagnol che ha evidenziato la straordinarietà dell’evento, «carico di significato spirituale e civile, soprattutto in questo momento, anche perché accogliere significa ricevere, ospitare, saper custodire».



LA PIAZZA GREMITA



Quindi nel silenzio commosso della folla che ha gremito la piazza è toccato al parroco don Gianluigi Papa consegnare la reliquia alla città sul Livenza. Il parroco, quasi come se leggesse una lettera indirizzata a Nicola, lo ha così raccontato: «Carissimo san Nicola è giunta oggi nella nostra Città di Sacile una reliquia del tuo corpo, che ci rammenta la tua testimonianza di vita e ci mette in contatto con l’esperienza di Dio che hai avuto in dono».



LA STORIA DEL SANTO



«Rimasto orfano - ha aggiuno - ben presto ti sei distinto per la tua generosità e hai soccorso i poveri, i miseri e i prigionieri con i beni della tua famiglia, al punto da essere chiamato “amico dei poveri”. Come quando hai donato tre borse piene d’oro alle figlie di una famiglia caduta in disgrazia, per salvarle dal disonore e dalla prostituzione. Poi diventato prete e acclamato vescovo di Mira, hai detto a tutti che Dio è Padre e si prende cura di tutti gli uomini e le donne della terra, come figli. Mosso da Dio, hai compiuto molti miracoli: hai difeso la verità della fede, soffrendo la persecuzione; hai sostenuto i sofferenti; hai liberato tre ufficiali ingiustamente condannati dall’imperatore; hai rincuorato e salvato alcuni marinai da un naufragio, dicendo loro: «Mi avete chiamato e sono accorso ad aiutarvi».



LA PREGHIERA



Dopo i ricordi, don Papa ha pregato il santo di volgere il suo sguardo su tutti noi, «donandoci protezione, liberandosi dai pericoli e da tutti i mali. Donaci un pensiero forte, ragionevole e inclusivo. Aiutaci a superare la tentazione della chiusura nel nostro individualismo per aprirci alla ricerca del bene per tutti, con attenzione particolare ai disagi, alle povertà e alle tante solitudini della nostra città. Fa’ che sia rispettata la libertà di coscienza e unisci le nostre coscienze nel dialogo. Autaci ad andare oltre il benessere personale, per edificare un ordine morale stabile, una cultura del dono e del sacrificio, una convivenza sociale e civile costruttiva e fa’ noi tutti fratelli, da Oriente a Occidente. Scusaci se ci permettiamo una richiesta un po’ audace: dona alla nostra città la gioia di tanti bambini. Anche qui da noi l’ inverno demografico, come lo ha chiamato papa Francesco, sta cedendo spazi di vita alla stanchezza e alla rassegnazione».



IL CORTEO



Quindi tra gli applausi il corteo ha raggiunto il Duomo dove c’è stata la deposizione della reliquia ai piedi della pala di San Nicola accanto alla quale il sindaco dei ragazzi e delle ragazze, Elisa Altinier, ha deposto la lampada che il sindaco senior, Carlo Spagnol, ha donato al parroco. Dopo un momento di adorazione sono iniziati i Vespri seguiti dalla messa solenne presieduta dal vicario del vescovo monsignor Amort.