Il Comitato batte cassa: 40 milioni per l’ospedale

SACILE - Quaranta milioni di euro per l’ospedale pubblico di Sacile e la sanità dell’AltoLivenza. Questa la richiesta che il Comitato per la tutela della sanità pubblica dell’Alto Livenza, tramite il proprio coordinatore Egidio Santin avanza al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, alla Giunta regionale e a tutto il Consiglio Regionale.

LE RAGIONI

«Lo chiediamo a fronte della disponibilità di un utile di avanzo d’esercizio regionale anno 2020 pari a ben 365 milioni di euro - sottolinea il coordinatore -. Si tratta di 40 milioni di euro che riteniamo indispensabili per risollevare la sanità pubblica del sacilese, oggi ridotta quasi in cenere dai tagli delle riforme regionali che si sono ripetute negli anni a partire dai tempi di Fasola, poi Tondo e per finire della governatrice Serrachiani, ma anche dalle continue restrizioni dell’attuale duo Fedriga-Riccardi. Un disastro mai interrotto - prosegue Santin - nonostante il Sacilese abbia da sempre espresso consiglieri ed assessori regionali nel tempo, sia di destra che di sinistra».

Una situazione che non è migliorata nemmeno oggi, rileva ancora il Comitato: «Nemmeno la presenza all’interno del governo centrale della deputata onorevole Vannia Gava, che è tra l’altro è l’assoluta protagonista della vita politica della Lega regionale, è stato un elemento di potenziamento della sanità pubblica a Sacile e del territorio dell’Altovenza, il secondo bacino di utenza della provincia di Pordenone con i suoi 64mila utenti che non merita ciò che la Regione concede, ovvero poco più di un parcheggio - è l’amara constatazione -. Sacile è in forte credito rispetto ad una equa distribuzione dei fondi per la sanità, dirottati sempre su Udine e soprattutto Trieste ed ecco perché - sottolinea Egidio Santin - si deve da subito riaprire il pronto soccorso e i servizi indispensabili ad esso connessi, potenziare i servizi presenti in particolar modo fisioterapia ed oculistica che hanno tempi di attesa di oltre un anno. Come, deve essere garantita senza se e ma il servizio di guardia medica tutti i giorni visto le carenze e mancanze delle ultime settimane».

LE FIRME RACCOLTE

«Sinora - conclude il portavoce - nemmeno oltre 2.000 firme raccolte dal nostro Comitato hanno smosso politici regionali e locali, che troviamo particolarmente disinteressati alla questione sacilese. Come Comitato non dimentichiamo i cittadini della montagna pordenonese, anch’essi fortemente penalizzati da continui tagli indiscriminati. A tale scopo chiediamo per l’ospedale di Maniago e la sanità della Valcellina, lo stanziamento di 15 milioni. Scuse, a fronte della disponibilità di 365 milioni pronta cassa, non ve ne possono più essere».