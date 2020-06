PORDENONE - Più di tre mesi dopo, il secondo comune per popolazione di tutta la provincia di Pordenone ha sconfitto il contagio e ha toccato la fatidica quota zero. A Sacile da ieri non ci sono più persone positive al Coronavirus. E il dato è simbolico, perché nei giorni bui dell’emergenza si era trattato di uno dei territori più colpiti, sia dal punto di vista del contagio che da quello, drammatico, delle prime vittime del Covid-19. Ma è tutto il Friuli Occidentale ad avvicinarsi alla possibilità di auto-dichiararsi “Covid free”, cioè libero dal contagio. Si pensi infatti che a Pordenone, comune che conta 10 vittime e 113 guariti, oggi ci sono solamente sei persone attualmente positive. E in tutti i comuni confinanti se ne conta solo un altro, ad Azzano Decimo. Anche Zoppola, limitatamente alla situazione esterna alla casa di riposo Micoli-Toscano, è diventato un territorio Covid-free. Fontanafredda e Aviano contano due positivi ciascuno, mentre è sempre più corto l’elenco dei territori con un solo contagiato: in montagna ci sono ancora Claut e Vito d’Asio, per effetto del contagio rilevato nei due parroci del territorio. Anche a Spilimbergo è rimasto solo un cittadino positivo. Resta poi San Vito al Tagliamento, che attende la guarigione definitiva dell’unico residente ancora alle prese con il Coronavirus. Se si escludono le persone ricoverate negli ospedali (sono nove quelle originarie della provincia di Pordenone), in tutto il Friuli Occidentale sono registrati attualmente solo venti cittadini positivi, la maggior parte dei quali ha di fronte a sé ancora pochi giorni prima di ricevere - auspicabilmente il doppio tampone positivo. Ma già oggi la mappa della Protezione civile è sempre più bianca, e di bianco è “colorato” un territorio che si è lasciato alle spalle il contagio. Tornando alla Micoli-Toscano di Castions di Zoppola, infine, gli ospiti positivi sono rimasti solo due. © RIPRODUZIONE RISERVATA