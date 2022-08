SACILE - Ieri pomeriggio Giuseppe Coan si è recato al lavoro alla sede del canoa club sacilese distrutto dal fuoco giovedì scorso. Con lui, gli operai di una ditta specializzata messi a disposizione da un socio del club per i primi lavori. Su una grondaia piegata dal calore, sulla copertura e l'impermeabilizzazione. La buona notizia è che tanti anni di buoni rapporti probabilmente consentiranno già dalla prossima settimana la ripresa dell'attività giovanile interrotta per la distruzione delle canoe. Lo comunica il presidente Giuseppe Coan: «Ci divideremo su più turni, ma racimolando in giro 10, 15 kayak dovremmo riuscire a riprendere le lezioni».

Caona Club in fiamme, il presidente: «Riprenderemo le lezioni»

Il club sacilese ha incassato la solidarietà delle altre società del settore della regione, ma anche di quelle di Merano e Ivrea. C'è anche un gruppo che pratica rafting che si è offerto di fornire l'abbigliamento e il materiale necessario a riportare in acqua i ragazzi. Un aiuto arriverà anche dalla Federazione nazionale, me lo ha assicurato il presidente. Con una cinquantina di canoe distrutte ed un danno che tocca i 100 mila euro, ora il problema è cercare di ricomprare almeno una parte delle imbarcazioni necessarie per l'attività. Così, dopo aver avviato una raccolta fondi tradizionale tramite Iban bancario, i più giovani del club stanno approntando anche un Crowdfunding, richiesta di aiuto on line che girerà il mondo.

Sul fronte delle indagini vi sono due punti fermi. «La testimonianza degli operai dell'impresa che era al lavoro all'ex macello ha evitato che fossero apposti i sigilli, bloccandoci del tutto», ricorda Coan. Ci sono poi le telecamere che guardano il vicino parcheggio e che hanno ripreso due giovani. Anche la testimonianza di Daniele Ferraro di Edilia avvalora l'ipotesi che l'incendio sia nato da alcuni ragazzini che sono già noti al canoa club.

«Sono entrati stendendo una rete, hanno fatto dei graffiti, ma nulla di grave. Non c'era certo nulla di prezioso da rubare», ricorda Coan che una quindicina di giorni fa aveva segnalato ai carabinieri quelle presenze nel canneto. «Ragazzini di 15, 16 anni».Pensa ad un atto doloso? «No, credo sia stato un episodio accidentale - commenta Coan -, e di idioti che hanno acceso una fiamma in mezzo ad un canneto secco». Il suo club ha evitato danni maggiori perchè molti atleti in questi giorni stanno gareggiando all'estero, inoltre «per i lavori dell'impresa avevamo preferito spostare dalla sede il furgone con il carrello carico di kayak».