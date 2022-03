SACILE (PORDENONE) - Donati una decina d'anni fa dall'allora Provincia, relegati quasi subito nel garage comunale, salvo qualche rara apparizione con a bordo qualche volontario o dipendenti comunali, e ora rottamati. Nella di eccezionale, se non fosse che la rottamazione è costata 1.464 euro alla amministrazione. E qui scende in campo la ex consigliera e rappresentante del Movimento Sacile partecipata e sostenibile, Rossana Casadio. Non si meraviglia della decisione, è «una fine dei birò che avevo da subito immaginato, ma che mai avrei pensato così ingloriosa, dato che erano fermi da anni».



COSTATI 7.300 EURO L'UNO

Un destino che non riguarda soltanto Sacile, ma anche altri Comuni assegnatari. «Con una differenza - afferma Casadio -, San Vito al Tagliamento nei primi giorni di novembre ha indetto un'asta pubblica per biciclette abbandonate inserendovi anche i birò. Certo, non è stata una grande cifra rispetto ai soldi pubblici spesi per i mezzi distribuiti nei vari Comuni dalla allora amministrazione provinciale di centrodestra, al costo di 7.300 euro ciascuno, in parte pagati dalla stessa Provincia e in parte dai Comuni. Ma per Sacile le cose sono andate ancora peggio, in quanto oltre a non aver recuperato nulla della spesa di allora, ha pagato 1.464 euro per rottamarli».



IL FALLIMENTO

Di chi sia la colpa per la Casadio è chiaro: «Dei nostri amministratori che ancora una volta pensano a facili quanto ingannevoli e miopi soluzioni e con i nostri soldi spesi male e senza remore». Si è parlato di mezzi inadatti per città dotate di Zone 30 o zone ciclabili. Ma la risposta di Casadio è immediata: «Le nostre città non sono adatte a questi mezzi così come non lo sono i nostri automobilisti, propensi a utilizzare la propria macchina anche se ci sono limitazioni. Questi piloti di Formula 1 non salirebbero mai in un birò, al massimo ci sono saliti per divertirsi, per provarli e gli incidenti non sono mancati, tanto che già due anni dopo è stato sospeso l'utilizzo per il pubblico».



MOBILITÀ SOSTENIBILE

Casadio lamenta lo scarso interessa da parte di politici e amministratori riguardo alla mobilità sostenibile. «Il 70 per cento dei quadricicli elettrici va sul mercato europeo, come ad Amsterdam, città nella quale l'auto è il mezzo meno usato - osserva - Quel che manca sono la cultura della mobilità e le infrastrutture». Secondo l'ex consigliera, il prossimo fallimento a Sacile sarà quello delle tre postazioni a noleggio delle e-bike.