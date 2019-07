Lite al bar, gli strappa il labbro con un morso: l'Embassy chiuso 30 giorni

SACILE -. Il provvedimento di chiusura è stato eseguito oggi pomeriggio, 18 luglio, dalla Polizia. Il provvedimento di sospensione dell alicenza per 30 giorni è stato adottato in via d’urgenza stante ilverificatosi nella serata di mercoledì 10 luglio, quando nel bar è scoppiata una lite tra. In particolare, verso le ore 20.30, quattro avventori erano all’interno del “Bar Embassy”, e due di questi sono usciti sul marciapiede esterno del locale, ove all’improvviso, un sacilese 48enne ha aggredito l'altro, un 46enne anch’esso di Sacile,. La titolare dell’esercizio,, anziché chiamare le forze dell’ordine e portare i primi soccorsi, ha immediatamente chiuso i battenti del locale, abbandonando il ferito che è stato poi soccorso da un’ambulanza del “118” e condotto presso il pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Pordenone. Lì i medici certificavano “l’asportazione di parte del labbro inferiore” staccatogli con un morso, nonché la perdita di un dente con prognosi di giorni 15 salvo complicazioni.La Polizia ha accertato che le persone coinvolte nell’episodio hanno precedenti di polizia in materia di