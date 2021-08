Arriva la app anti-spreco che offre cibo a prezzi dimezzati: ecco come funziona

SACILE - Basta una app sul cellulare per contribuire alla lotta contro gli sprechi alimentari. “Too good to go” è il nome di un movimento internazionale anti-spreco che, da qualche mese, ha messo radici anche nel Giardino della Serenissima dove alcune attività commerciali hanno aderito all’iniziativa. Basta cliccare sull’icona della app e, in tempo reale si viene informati sui nomi dei negozi che, in un raggio chilometrico a scelta, mettono in vendita, per un prezzo che va dai 2,99 euro ai 4,99 o poco più, beni commestibili rimasti invenduti o prossimi alla scadenza. Le magic box contenente leccornie quasi regalate vanno a ruba in men che non si dica.



LA COMMERCIANTE



«Lo scopo di questa iniziativa – spiega Nicoletta Zamberlan Feruglio che, con la sorella Manuela, gestisce Natura sì di Sacile, è quello di sensibilizzare i cittadini ad evitare lo spreco di cibo che, oltre a nuocere al portafoglio, contribuisce in modo pesante ai danni che stiamo infliggendo all’ambiente e, quindi, a noi stessi».



CIBO SPRECATO



Circa un terzo del cibo prodotto per il consumo umano, infatti, viene sprecato ogni anno nel mondo per un totale di circa un miliardo e mezzo di tonnellate. In un anno gettiamo nella pattumiera cinquantun tonnellate al secondo di generi alimentari. Si tratta di beni la cui produzione richiede sfruttamento dei terreni, deforestazioni, utilizzo di sostanze nocive per gli ecosistemi e pericolose per la salute dei consumatori. Sprecare cibo comporta anche essere responsabili di una percentuale rilevante delle emissioni di Co2 a livello globale con le conseguenze, drammatiche, che stiamo tutti toccando con mano in questi tempi.



LA SCELTA



«Partecipare a questa iniziativa – aggiunge Nicoletta – è stata per noi anche una scelta etica da trasmettere ai nostri clienti: ognuno può fare la differenza con comportamenti improntati al risparmio di risorse ed al riciclo creativo». Già perché i prodotti alimentari prossimi alla scadenza o, magari, con un aspetto meno invitante del prodotto appena esposto in vetrina, sono comunque commestibili e possono ispirare un utilizzo alternativo, magari sperimentando ricette inconsuete.



IL BLOG



Il blog di “To good to go” fornisce, del resto, numerosi consigli per preparare piatti sfiziosi e sperimentare usi alternativi dei prodotti, magari per una maschera di bellezza o del buon fertilizzante per i fiori. E ne vale la pena, se non altro per il divertimento di aprile la app e dare il via ad una piccola caccia al tesoro che, nel caso la fortuna arrivi, permetterà di preparare colazione, pranzo e cena con pochi spiccioli e regalerà la soddisfazione di aver dato un piccolo ma significativo contributo alla lotta contro il surriscaldamento climatico.