Sabrina: «Io ammalata, volontaria estrema che assiste i moribondi»

PORDENONE - Se la incontri tra, vedendo che si affatica con le stampelle, il busto e i tutori ai polsi e alle caviglie, ti viene voglia di aiutarla, quantomeno di lasciarle il passo o di scostarle la sedia per farla sedere. Invece, quella ragazza dall'aspetto un po' rock, con i capelli rosa e il sorriso facile, non è lì per curarsi, ma, cosa incredibile, per accudire e dare conforto agli ammalati, spesso terminali. Persone che magari non ha mai conosciuto prima, che però cura con un'attenzione e un amore difficile da comprendere.di Tiezzo didice di avereCosì definisce in sintesi quel concentrato di sofferenza estrema e di gioia mistica che le permette, nonostante sia stata colpita da una malattia degenerativa devastante sin dalla nascita, di restare per giorni e notti, anche dieci di seguito, senza dormire neppure un'ora, al capezzale dei moribondi. E senza chiedere nulla in cambio.«Lo faccio per amore del Signore. È lui che mi dà- spiega con semplicità, stringendo tra le mani il rosario - e anche tanta felicità». Una felicità, forse incomprensibile per chi non ha la fede, ma sicuramente Sabrina sta dando grandealle famiglie di Teresa e di Eugenia,in questi giorni ricoverate insieme in una stanzetta della Casa di cura San Giorgio di Pordenone, alle quali lei, seduta in mezzo ai due letti, stringe la mano per ore e ore, coccolandole come fossero bambine e confortandole con le preghiere.Ma anche quando allaarrivano parenti e badanti Sabrina non se ne va: mangia e si cambia con gli abiti che le porta sua madre. Se ne sta in disparte, ma sempre vigile e pronta a intervenire.«Ero atea - racconta l'allieva spirituale di don Lelio Grappasonno, il parroco fuori dal coro di Rivarotta e Checchini, due paesetti nell'ombelico della provincia naoniana - e anche piena di rancore perché sin da bambina, quando mi avevano diagnosticato un'artrosi precoce, non riuscivo a essere come gli altri. I problemi di salute, infatti, mi hanno negato di dare vita alle passioni:Sì, mi sarebbe piaciuto fare la cuoca - dice - ma non potevo permettermi di stare in piedi ore e ore. Poi mi sono sposata, maE tutti gli interventi chirurgici che ho subito si sono rivelati inutili. Ero piena di rabbia, vivevo la mia vita. Non avevo la fede e mai avrei cercato Dio. Ma quando una notte d'inverno volevo farla finita l'ho incontrato.Sabrina non pronuncia mai la parola miracolo. Ha pudore. Si rende conto del peso e del significato di quella parola, che può avere confini labili,con gli effetti della visione e della follia. Eppure tutto quello che fa, che sicuramente è fuori dal normale, perchè va oltre le capacità umane di sottoporsi a simili sforzi, soprattutto quando il dolore fisico ti tormenta, è un grande gesto d'amore. Apprezzato dai malati e dalle loro famiglie (che in un attimo hanno abbandonato ogni scetticismo) dal personale infermieristico e da un esercito silenzioso di credenti che arrivano ogni giorno, uno dopo l'altro, al Policlinico per unirsi a lei nella preghiera. Senza disturbare nè dare nell'occhio.Ma se li noti resti sconcertato e ti senti quasi a disagio.Come ti curi. Cosa fai per te?. I medici - spiega - mi hanno suggerito i cannabinoidi per tenere a bada il dolore...ma ho rifiutato. Non voglio offrirmi al Signore con la mente ottenebrata dalle sostanze. Sto bene così, qui tra i malati. In ogni ammalato vedo Gesù morente nel letto. E aiutarlo mi dà felicità e forza». Come riesci a non dormire per così tanto tempo? «Dormo quando sono a casa e non sono impegnata con gli ammalati. Ma non è un problema. Non soffro. Quando ero atea soffrivo, e parecchio. Ma adesso proprio no. Anche se il mio futuro è incerto». Sabrina, che stringe sempre tra le mani il rosario dellaricevuto in dono dai ragazzi dell'Oasi della pace, durante uno dei suoi pellegrinaggi in Bosnia Erzegovina, spiega che i malati ai quale fa assistenza ormai dal 2010 sono parenti di persone che frequenta nei«Oppure - precisa - mi vengono indicati da don Lelio Grappasonno, che conosco da 5 anni e considero il mio padre spirituale.- spiega Sabrina, che una volta rotto il ghiaccio non si risparmia nel raccontarsi - è un punto di riferimento per me importantissimo., è espansivo e mi sa prendere per il verso giusto. Mi permette anche di stare in adorazione per ore, se non giorni, da sola nella cappella colMentre Sabrina parla sottovoce di fede e di dolore, in un luogo di sofferenza e addii, sgranando il suo rosario con 200 Ave Maria, fuori dalle finestre si fa buio.e scintillano ovunque, il traffico è impazzito a causa della corsa ai regali e da un'auto esce un rigurgito di musica pop a tutto volume. È l'altra faccia della realtà e anche dell'anima, che spesso resta un mistero.