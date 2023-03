PORDENONE - Una volta erano le autoradio. I ladri prendevano di mira le auto lasciate in sosta la notte nei parcheggi sulle strade e rubavano l'autoradio. Furti che sono andati avanti per diversi anni. Da tempo, però, erano spariti anche perchè oggi praticamente tutte le auto escono dalla casa madre già con la radio incassata nel cruscotto. Ma i furti continuano. Già, perchè a finire nell'obiettivo dei ladri, sono i computer di bordo delle auto di grossa cilindrata che vengono portati via interi, schermo compreso. Ma non è tutto. da qualche settimana in centro a Pordenone, spariscono anche pezzi di autovettura. È il caso di una Bmw di grossa cilindrata lasciata l'altra notte parcheggiata in via Trento. Ebbene, il proprietario ieri mattina ha trovato una bella sorpresa: oltre al computer di bordo con tanto di schermo, era sparito pure il volante. Un danno che sfiora i 4 mila euro. Poco distante, in via Costantini, sempre da una Bmw era sparito il computer di bordo. Quasi certamente a colpire è stata la stessa persona. Da aggiungere che nelle settimane scorso sono spariti altri due volanti (una Mercedes e una Bmw) e un pomello del cambio.



I CONTROLLI

La Polizia di Pordenone ha effettuato dei servizi di controllo sul territorio, con l'impiego di equipaggi del "Reparto prevenzione crimine Veneto" di Padova, di una unità cinofila della stessa Questura, personale della Squadra Mobile di Pordenone e del posto di polizia ferroviaria locale.

L'attività di controllo del territorio nell'ambito del capoluogo, che si è aggiunta a quella assicurata dalla "Squadra Volante", è stata effettuata con finalità di prevenzione, anche a seguito dei recenti episodi, che hanno visto coinvolti contrapposti gruppi giovanili, ed allo scopo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e reati predatori.

Nello specifico sono stati effettuati mirati controlli all'interno della stazione ferroviaria e dell'autostazione, nonché in via Mazzini, Parco Querini, in piazzetta del Portello (Bronx) e Largo San Giorgio. Nel corso dell'attività, nel sottopassaggio della stazione ferroviaria, grazie all'utilizzo del cane poliziotto dell'unità cinofilia, un 33enne cittadino tunisino veniva trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina e 0,84 di hashish. Gli è stata contestata la violazione amministrativa. Nel corso del servizio sono state controllate oltre cento persone di cui buona parte minorenni e 44 automezzi. I controlli delle Forze di Polizia proseguiranno costantemente in queste aree dove fanno abitualmente ritrovo gruppo di ragazzi.