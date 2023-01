PRATA - Il giallo delle chiavi sparite dalle auto dei pratesi è stato risolto. Anzi, i carabinieri le hanno già recuperate e le stanno restituendo a chi in precedenza aveva sporto denuncia. La notizia è comparsa sui social, dopo che nei giorni scorsi sul profilo di “Sei di Prata se...” è partito il tam tam dei derubati. «Anche a voi è successo?», aveva chiesto un utente raccogliendo una sfilza di testimonianze, oltre a un filmato dell’autore dei furti registrato da un impianto di videosorveglianza e consegnato alle forze dell’ordine.

L’adolescente protagonista della vicenda è un tredicenne con una passione particolare: gli piacciono le chiavi delle auto. Non è chiaro se si sia trattato di una bravata o di una scommessa tra amici, ma poco importa, perché le chiavi, oltre una ventina, sono state subito consegnate ai militari dell’Arma dalla famiglia del ragazzino. Sono a disposizione di coloro che hanno patito il furto, basta andare in caserma a Prata. Ovviamente bisogna presentarsi con l’auto da cui sono state sottratte le chiavi perché i carabinieri, prima di restituirle, dovranno verificare che corrispondano alla vettura.

I furti seriali di chiavi erano cominciati alla fine di dicembre. Sono state sottratte da macchine lasciate in sosta nei cortili. Il ragazzino guardava se erano inserite nel cruscotto, apriva la porta, le prendeva e continuava la sua passeggiata. C’è chi credeva di averle dimenticate da qualche parte in casa e le ha inutilmente cercate in ogni angolo. Poi, su Facebook, si è scoperto che non erano episodi isolati. «Ti sei divertito, adesso restituisci le chiavi», era stato l’appello lanciato nei giorni scorsi sperando che il ragazzo - o qualcuno a lui vicino - potesse leggere il post. L’indomani, allertati da alcune vittime, ci hanno pensato i carabinieri a recuperare le chiavi. Il ragazzino, non avendo ancora quattordici anni, non è imputabile per la serie di furti.