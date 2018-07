Ubriaco, senza patente, ruba l'auto all'amico e rischia di schiantarsi

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVEREDO IN PIANO (Pordenone) -, esce anella notte da un posteggio vicino a un locale pubblico di, e si immette lungo la strada provinciale 74, nel tratto di via XX Settembre. Sono da poco passate le 3.30 di oggi, sabato 7 luglio, quando viene notato, al volante di una Volkswagen Golf nera, dai carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Sacile. I militari loattivando i segnalatori luminosi blu.Invece di fermarsi, il conducente accelera perdendo il controllo della Golf, anche nel tratto di strada rettilineo di via XX settembre che dal ber va verso il centro di Roveredo in Piano,dal ciglio destro della strada fino a invadere la corsia riservata al senso opposto di transito,con altri veicoli, sventate solo per la prontezza di riflessi degli altri automobilisti.All’incrocio con viale Europa Unita, imperterrito nella fuga, che mette a repentaglio la sua sicurezza e di altri utenti della strada, dapprima svolta a destra su via Sant’Agnese, stradina tortuosa dove rischia ancora di uscire di strada, quindi prende via Brentella, unaper la presenza di blocchi di cemento. Dopo una brusca frenata, vistosi bloccato, tenta di fuggire ancora ingranando la retromarcia ma viene bloccato dai militari che lo invitano a uscire dal veicolo. L’uomo oppone resistenza, rifiutando di scendere,; con fatica, alla fine, viene fatto scendere dal veicolo, immobilizzato e identificato.Si tratta di un ragazzo di, disoccupato, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Il veicolo che guidava è di proprietà di un suo amico, un ragazzo di 19 anni di Pordenone. Il 18enne lo aveva rubato poco prima nel parcheggio del bar: impossessatosi del mezzo, approfittando delle chiavi lasciate nel cruscotto dall’amico, col quale aveva raggiunto il locale pubblico, il 18enne ha detto di essere scappato perché senza patente di guida, mai conseguita, e perché aveva, il doppio del limite consentito, come rileverà poi l'alcoltest.A carico del giovane 18enne, oltre ai reati di furto di autovettura, resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’influenza dell’alcol, sono state contestate numerose altre violazioni del codice della strada: inottemperanza all’alt di funzionari o agenti,, circolazione, circolazione a velocità non commisurata alle situazioni ambientali, tutte violazioni che prevedono sanzioni pecuniarie rilevanti.