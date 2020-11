PORDENONE E UDINE - Anche se Massimiliano Fedriga non può dirlo, la speranza è quella: le nuove restrizioni, decise dopo l’allarme lanciato dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, il friulano Brusaferro, potranno costituire una specie di “salvagente” per evitare il passaggio del Friuli Venezia Giulia dalla zona gialla a quella arancione. Se dovesse avvenire la “bocciatura”, chiuderebbero bar e ristoranti, ma scatterebbero anche i divieti di spostamento tra Comuni. Un regime più duro. E un indizio che porta alla tesi secondo la quale il pericolo potrebbe essere quantomeno allontanato c’è: l’ordinanza, infatti, è stata scelta e approvata con il benestare del ministro della Salute, Roberto Speranza. Cioè con la stessa autorità che a partire da domani potrà decidere di che colore sarà il Friuli Venezia Giulia. «Il nostro indice Rt è in miglioramento», ha anticipato Fedriga. Nell’ultimo monitoraggio era salito a quota 1,6, cioè oltre la soglia d’allarme di 1,5. Ma i dati dell’ultima settimana sembrano più confortanti. La progressione del contagio, nonostante sia sempre elevata, non ha raggiunto la velocità calcolata nella rilevazione precedente. In poche parole, come accade a livello nazionale, si vede una frenata. Ma l’indice Rt non è l’unico indicatore sul quale il ministero della Salute calcola le chiusure. «Abbiamo una disponibilità di letti non intensivi e intensivi consistente - ha aggiunto Fedriga -, ma ci preoccupa lo stress del sistema sanitario». In questo caso il presidente ha parlato di uno stress emotivo, più che della mancanza di posti. Anche i ricoveri, infatti, sono in leggera flessione negli ultimi giorni. «Gli indicatori - ha confermato l’assessore alla Salute Riccardi - non sono in peggioramento». L’incidenza del contagio sul numero di test effettuati, inoltre, oscilla tra il 7 e l’11 per cento, con una media che negli ultimi giorni è inferiore al 10 per cento, altra soglia-simbolo che attiva il procedimento di “cambio zona”. Oggi l’Istituto superiore di sanità metterà nelle mani del ministro Speranza il suo monitoraggio settimanale. Saranno contenuti anche i dati relativi al Friuli Venezia Giulia, dove comunque l’occupazione degli ospedali per quanto riguarda i letti Covid non supera la soglia del 30 per cento. Lo spettro della zona arancione non è del tutto allontanato, ma l’adozione dell’ordinanza restrittiva e alcuni indici in fase di miglioramento fanno sperare nel mantenimento del regime “giallo”. Almeno per una settimana ancora.

