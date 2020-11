PORDENONE - Ci siamo, la Rsa di Maniago si prepara a diventare il prossimo polo Covid da 20 posti a medio-bassa intensità della provincia di Pordenone, aggiungendosi alla struttura di Sacile, la prima della regione. Nelle scorse ore, infatti, è andato in scena il sopralluogo decisivo. Lo ha compiuto il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria, valutando tutto sommato positivamente la nuova destinazione della Rsa maniaghese. Restano solamente da limare alcuni dettagli, tutti contenuti in una relazione che lo stesso Dipartimento di prevenzione ha consegnato nelle mani della direzione sanitaria dell’Asfo. Ma il più è fatto, e la decisione è presa. Anche la Regione, con in prima linea il vicepresidente Riccardo Riccardi, è stata informata della scelta e attende solamente l’atto formale da parte dell’Azienda.

LA CHIAVE

La Rsa di Maniago avrà bisogno - in tempi brevissimi - solamente di un “restyling”, più che altro dell’adeguamento dei percorsi. Ed è proprio su questo punto che insiste la relazione del Dipartimento di prevenzione. Devono essere create corsie separate per garantire il distanziamento, ma si tratta di opere che possono essere eseguite senza troppi sforzi, e soprattutto senza perdere altre settimane. Resta poi il nodo dello spostamento dei pazienti che attualmente sono ospitati nella Rsa maniaghese. Dovranno essere spostati, per evitare commistioni pericolose tra persone negative e contagiati in via di guarigione. Le opzioni più probabili, in questo caso, sono le strutture di San Vito e Azzano Decimo. In ogni caso a Maniago sta per nascere il secondo polo Covid della provincia di Pordenone.

L’UTILITÀ

La creazione di una struttura come quella che sarà la Rsa di Maniago ha la funzione di alleggerire la pressione sui reparti Covid non intensivi degli ospedali, e in particolare del Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Il polo maniaghese, infatti, nascerà come struttura a medio-bassa intensità: vi saranno quindi ospitati i pazienti ancora positivi ma che non hanno più bisogno delle cure ospedaliere. «La direzione è questa - ha confermato ieri il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga -: il nodo è rappresentato proprio dalle cure a medio-bassa intensità e la Regione su questo punto andrà dritta sulla sua strada. Le polemiche non sono sostenibili in questo momento».

LUNGAGGINI

Anche nel Friuli Occidentale, infatti, si è perso tempo. E lo si è perso in polemiche, contrapposizioni e barricate a volte politiche. Già la trasformazione della Rsa di Sacile aveva causato le proteste di comitati e di parte della politica della cittadina sul Livenza, ma ora che il reparto Covid è pieno e aiuta giornalmente l’ospedale, l’eco si è spenta. A Maniago, contro la realizzazione della Rsa Covid, si è già mosso il Comune. E parte della politica provinciale si è messa di traverso anche di fronte all’idea - poi naufragata - di trasformare l’ospedale di Spilimbergo in un centro per il Coronavirus. Tutte strettoie, queste, che hanno fatto perdere tempo in un momento chiave. Ora invece è arrivata l’ora della svolta.

L’ALTRA PARTITA

Infine è scattato il bando per l’albergo sanitario che ospiterà le persone in isolamento per trascorrere la quarantena in sicurezza lontani dai familiari che possono essere infettati.

Ultimo aggiornamento: 08:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA