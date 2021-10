Malore in auto, muore lo storico pizzaiolo di Roveredo

ROVEREDO - Ha suscitato grande cordoglio la scomparsa improvvisa di Loris Gruarin, per tanti anni gestore, in pieno centro, della pizzeria d'asporto che portava il suo nome (nella foto con lui sulla porta). Ieri ha avuto un malore mentre era in auto, ha accostato ed è stato soccorso da due ragazzi, ma il suo cuore ha cessato di battere. Roveredano d'adozione, il suo era un volto familiare per tutti i compaesani che per tanto tempo avevano frequentato la sua attività, che nel corso di una ventina d'anni si era spostata in due diverse zone del paese. L'ultima sede era stata nella centrale via XX Settembre 36, dove Loris Gruarin aveva concluso la sua lunga vita professionale. L'attività aveva poi cambiato gestione alcuni anni fa, mentre lui si godeva da qualche anno la pensione e molti raccontano di averlo visto in paese fino a pochi giorni fa. «Era una persona sempre sorridente e disponibile per un aiuto, una parola, un consiglio lo ricorda l'assessore al Commercio Valentina Moro -. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia, ricordandolo come una parte importante del commercio roveredano». Una persona squisita, conferma l'assessore ai Lavori pubblici Ezio Rossit «con la quale ho avuto modo di dialogare e di confrontarmi spesso per questioni relative ai rispettivi ruoli. Era una persona sempre cordiale, con la quale era un piacere parlare». E la cordialità è il tratto più ricorrente anche fra i ricordi delle decine e decine di persone che hanno voluto dedicargli un pensiero, dopo che la notizia della sua scomparsa è stata diffusa sulla pagina Facebook della parrocchia di San Bartolomeo apostolo, dove viene ancora ricordato per la sua generosità e disponibilità. «Persona gentile, allegra e premurosa. Sarai sempre nei nostri ricordi», dicono coralmente coloro che hanno voluto esprimere pubblicamente la loro vicinanza alla famiglia di Gruarin, alla moglie Edi e alla figlia.

L.Z.