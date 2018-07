Muore schiacciato da una pesante lastra di metallo alla Cimolai

di Paola Treppo

ROVEREDO IN PIANO (Pordenone) -nello stabilimento della dittadiin via XX settembre dove undi 53 anni è rimasto schiacciato da unaed è morto sul colpo.La tragedia si è consumata poco dopo le 13.30 di oggi, lunedì 16 luglio, per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro e da parte dei carabinieri giunti in fabbrica dopo l'allarme. Alla Cimolai anche i vigili del fuoco del Comando di Pordenone. La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e la equipe medica dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Per l'uomo, però, ormai non c'era più nulla da fare, se non decretare il; è stato subito informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pordenone.