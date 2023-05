Roveredo. Ciclista trovato in un fossato: motociclista lo rianima sul posto

ROVEREDO (PORDENONE) - Motociclista rianima un ciclista in strada che viene portato in ospedale in condizioni disperate. Il fatto è accaduto nella serata del 18 maggio, dopo le 23, in via XX Settembre nel comune di Roveredo. Il motociclista si è accorto del ciclista, del faro della bicicletta, poi come svanita nel buio. Il centauro ha deciso di avvicinarsi e controllare e ha scoperto un uomo riverso a terra in un fossato.

A quel punto non ci ha pensato un attimo e ha tentato di rianimarlo con un massaggio cardiaco e chiaramente ha lanciato l'allarme ai soccorsi. I sanitari, arrivati sul posto, hanno continuato a lungo le manovre di rianimazione, fino al trasporto in ospedale del ferito. Purtroppo, però, una volta giunto in ospedale l'uomo è apparso in condizioni disperate. I medici stanno attendendo le ore necessarie per la dichiarazione di morte cerebrale.