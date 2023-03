PORDENONE - Rotonda Nuvenia, 33170 Pordenone. Basta digitare qualche tasto perché la “googlata” conduca dritto, e senza nemmeno concludere la parola, nella più discussa tra le rotatorie del capoluogo del Friuli Occidentale, quella in corrispondenza di piazza Duca d’Aosta. Da sempre accompagnata da polemiche e critiche - oltre che modificata più volte -, la rotonda è stata ribattezzata dagli utenti del più potente motore di ricerca, rifacendosi all’indiscussa rassomiglianza con l’assorbente intimo femminile. Internauti che si sono sbizzarriti nei commenti, tutti più o meno all’insegna del sarcasmo.



LE VALUTAZIONI



Per Claudio, si tratta di un «ottimo luogo ma di passaggio, ricca di verde tanto da essere definita “bosco urbano” é sicuramente la rotonda meno rotonda presente nel nordest italiano. L’unica con la possibilità di svoltare in direzione Cordenons sia imboccandola che subito prima di imboccarla, grazie alla pratica corsia riservata. La sua forma oblunga facilità lo speronamento di autobus e mezzi per la consegna del sushi da asporto». Gli ha fatto eco Tony, secondo il quale «percorrerla genera un “velato” imbarazzo». Nei commenti sono numerosi quelli femminili. Come Alice che la consiglia «all’ora di punta e possibilmente in vicinanza a qualche autobus di linea. Dicono che al terzo giro in rotonda si possa entrare direttamente ad Hogwarts», mentre Denise non ha dubbi: «Percorrerla mi fa sentire libera e protetta. Peccato per le auto parcheggiate che rovinano la bellezza dell’insieme». Quello di Andy è, invece, uno slancio romantico, grazie al quale si potrebbe fare concorrenza al capitolino Ponte Milvio, facendola diventare il luogo dell’amore de noantri: «Ogni volta che passo per Pordenone ci vado e se il traffico lo permette attacco un assorbente artistico sul palo a mò di portafortuna al posto dei soliti lucchetti da innamorati».



L’ASSORBENZA



Decisamente orientata alla performance che garantisce il commento di Martina: «Non mi sono trovata molto bene con questo tipo di rotonda per la scarsa capacità d’assorbenza dell’asfalto - soprattutto nelle giornata di flusso importante - e per l’assenza delle ali laterali che ne aumenterebbero la stabilità». Nonostante l’oggetto sia d’utilizzo femminile, si sono sprecati gli interventi anche degli uomini: Enrico le assegna un caustico 3, «perché mancano le ali. Anche se con il bagnato è top!», mentre Mattia la giudica decisamente «un’ottima rotonda, la forma a fagiolo/assorbente all’inizio è un po’ fuorviante, ma una volta fatto l’occhio si comporta bene e sa quello che deve fare». Matteo sembra essere un esperto della guida in situazioni estreme: «Da asfalto drenante ad asfalto assorbente è un attimo!». E’ assolutamente caustico nei confronti dei progettisti friulani il giudizio di Diego, secondo il quale «solo in Veneto sanno fare rotonde. Questa è una copia cheap e fatta male». Sulla stessa lunghezza d’onda Fabio, che però più che contro gli architetti punta il dito nei confronti degli utenti della strada: «E’ stata ristrutturata abbastanza bene, c’è spazio per 2 corsie, ma i guidatori ne usano solo una». Anche Ruben ha evitato divagazioni rispetto alla forma, concentrandosi sulla sostanza dell’infrastruttura: «Perfetta per allenare i riflessi e l’autocontrollo».



CUPIDO



C’è, infine, chi sostiene che Cupido abbia scoccato la propria freccia grazie a questo snodo critico della viabilità locale: «Lucrezia e io non potremmo mai dimenticare il nostro primo incontro su questa rotonda - afferma Alessandro -. A volte nella vita basta una constatazione amichevole per innamorarsi. Metto 5 stelle perché il rapporto consumato in questa rotonda è stato stimolante e originale». Parole che lasciano presagire sviluppi futuri: da Nuvenia a Pampers è un battito d’ali.