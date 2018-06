Istanza dei familiari in due procure: «Riaprite il caso della nostra Rossella»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PIEVE DI CADORE - «Faremo istanza di riapertura del caso a Belluno e a Perugia». È iniziata la battaglia dei famigliari di Rossella Corazzin, la 17enne scomparsa nei boschi di Tai il 21 agosto del 1975, per conoscere la verità. A parlare è l’avvocato Antonio Maria La Scala, dell’associazione Penelope che assiste le cugine della ragazza scomparsa: «Se prendiamo per buona la versione di Izzo sarà competente Perugia, se non la prendiamo per buona, sarà Belluno. Ma l’importante...