SACILE - Si è tutt'altro che sopita la polemica sorta intorno alle scatole di cartone posizionate tra le travi a vista dei portici di via Garibaldi. Secondo alcuni, cartoni collocati in funzione anti rondine, mentre i commercianti puntano il dito contro i colombi. Nelle scorse ore, fa sapere Patrizia Munarin, «Animal pride defending association aps fvg e Gea-Odv Guardie ecozoofile ambientali sezione di Gorizia hanno presentato una segnalazione chiedendo la rimozione dei cartoni e ipotizzando il reato di disturbo della fauna protetta (le rondini) sia ai carabinieri che alla polizia locale». Strada simile intende prendere la sacilese Michela Di Franco che a sua volta ha annunciato di volersi recare alla polizia locale lunedì mattina, per avere indicazioni sul come esporre una protesta formale, con richiesta di rimozione delle scatole. Un atto «illegittimo e crudele e una vista davvero antiestetica, quei cartoni messi lì», afferma Di Franco che, frequentatrice del centro da anni, aggiunge di non aver mai visto colombi in quella parte dei portici. A suo avviso «difficile anche pensare che animali così grandi possano fare il nido in spazi così ristretti.

LA DIFESA

Non ci sta Gabriele Dalla Longa. Dato che buona parte dei cartoni sono posizionati all'altezza del suo atelier artistico, si sente accusato direttamente. Dalla Longa ribatte di aver sempre tutelato i volatili simbolo della Primavera. Il problema vero, rimarca, sono altri uccelli: i piccioni. Dalla Longa, che si definisce «nimalista convinto», si sente di esprimersi anche a nome di altre attività che si trovano su quella strada: il vicino Città di Milano, l'edicola, il panificio Biz. «Abbiamo tutti collaborato per far si che le rondini tornassero sotto i nostri portici e si trovassero bene, mentre i cartoni sono solo per tenere lontani i colombi che invece hanno un guano abbondante e piuttosto corrosivo, che sporca molto». Dunque dove ha messo i cartoni prima non c'erano nidi di rondine? «Quelli che c'erano li abbiamo protetti ed anzi agevolati». In effetti taluni sono riparati da cartoncini che in alcuni casi vengono posizionati sotto i nidi per evitare che gli escrementi cadano sul marciapiede. Detto questo, Dalla Longa avanza un'ipotesi: «Abbiamo messo questi cartoni anche perché volevamo evitare che i piccioni andassero a rompere le uova delle rondini, sedendosi dentro il loro nido».

I COLOMBI

Il piccione come il cuculo? All'animalista Patrizia Munarin, rappresentante di Animal pride Fvg, questa attrazione fatale non risulta proprio. «Che io sappia i colombi non entrano nei nidi delle rondini e non toccano le uova». Nulla esclude comunque che i colombi di via Garibaldi abbiano questa curiosa prerogativa. «Messi i cartoni, i piccioni si sono spostati sul lato opposto della strada e comunque noi commercianti ci troviamo a pulire quasi quotidianamente il marciapiede davanti alle nostre attività». Dalla Longa decisamente non ama i colombi ed ha collocato cartoni e punte di ferro anche sulla finestrella sopra la sua porta, «altrimenti entravano in negozio». Meglio non immaginare con quali effetti sulle sue tele d'artista. Il danno potrebbe essere consistente, va riconosciuto. Dalla Longa è però arrabbiato con la signora che ha fatto la segnalazione oltre che con i piccioni e per far meglio comprendere che non ha rubato spazio vitale, le ricorda che «le rondini solitamente fanno il nido poggiandolo su due lati». Quindi non nella profondità di una trave. Vero ma non verissimo, come mostra un nido lì vicino appoggiato ad una sola parete.

LA SOLUZIONE

Smaltita l'arrabbiatura con la signora, Dalla Longa si chiede invece perchè non si trovi una soluzione ai colombi che disseminano di guano strada e vetrine. «Basterebbe un megafono che riproduca il verso del falco, rapace che temono ed è una soluzione che non farebbe male a nessuno». L'idea è lanciata all'amministrazione comunale, «Carlo Spagnol è uno che ascolta, o parlerò all'assessore all'ambiente, Ariana Sabato».