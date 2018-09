â€‹Trieste fa scuola. La proposta ronde piace al centrodestra

di Marco Agrusti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Forza Nuova vuole portare le ronde, o passeggiate notturne come le chiama, collaudate una settimana fa a Trieste, anche a Pordenone. Il partito di estrema destra ha lanciato il sasso e ora cercherà di coinvolgere gli attivisti del Friuli Occidentale. Le ronde a Trieste hanno quasi spaccato il centrodestra al governo della città. A Pordenone invece accade l'opposto. Dalle forze che guidano in coalizione la città arriva un primo sì di massima all'iniziativa, da inserire però in un quadro generale di legalità. Solo il centrosinistra, che in città come a Trieste siede tra i banchi dell'opposizione, si scaglia violentemente contro la possibilità di vedere in campo le ronde di Forza Nuova.