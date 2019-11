Rogo nello scantinato: salvo il proprietario che viveva dopo un latro incendio in casa

VALVASONE ARZENE (Pn) - Un violento incendio in un'abitazione è divampato attorno alle 12.30 a Valvasone Arzene interessando lo scantinato di un fabbricato nella località di Arzene, utilizzato come dimora dal proprietario in quanto il piano superiore era stato reso inagibile da un precedente incendio di pochi giorni prima.



Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della locale stazione. I Vigili del fuoco giunti in forze con 4 squadre, due provenienti dalla sede centrale di Pordenone e due dal distaccamento di San Vito al Tagliamento: i pompieri hanno velocemente spento le fiamme e bonificato i locali interessati dal fumo. Il proprietario è uscito autonomamente dallo scantinato senza respirare fumo e non ha avuto bisogno di cure mediche, anche se precauzionalmente era stato fatto affluire un equipaggio del 118.

