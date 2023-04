Amministrative in Friuli Venezia Giulia, Sauris, Forgaria nel Friuli hanno già il sindaco. Ecco tutti i risultati dei Comuni in diretta

Si sono chiuse alle 15 di oggi, lunedì 3 aprile, le urne in Friuli Venezia Giulia. Ora si procederà con lo spoglio delle schede per l'elezione del presidente della Regione per proseguire poi con lo scrutinio delle amministrative. In tutto 24 i Comuni che oggi rinnoveranno sindaco e consiglio.

L'affluenza finale nei 24 Comuni

Brugnera 4296 persone (53%) su 8176 elettori. Cavasso 783 votanti (46%) su 1696. Faedis 1651 votanti (53%) su 3090 elettori. Fiume Veneto votanti 5907 (55%) su 10759. Fiumicello Villa Vicentina 3433 votanti (61%) su 5590. Fogliano Redipuglia 1451 votanti (55%) su 2655. Forgaria del Friuli 1019 (44%) su 2322. Gemona del Friuli 5642 (48%) votanti su 11810 elettori. Lauco 477 votanti (63%) su 752 elettori. Martignacco 3462 votanti (55%) su 6268 elettori. Polcenigo 1623 votanti (41%) su 3931 elettori. Sacile 9084 votanti (51%) su 17684 elettori. San Daniele del Friuli 4068 votanti (52%) su 7798 elettori. San Giorgio della Richinvelda 2222 votanti (48%) su 4653 elettori. Sauris 214 votanti (41%) su 521 elettori. Sequals 1179 votanti (48%) 2466 elettori. Spilimbergo 5617 votanti (52%) su 10877 elettori. Talmassons 2247 votanti (57%) su 3976 elettori. Tavagnacco 7376 votanti (58%) su 12667 elettori. Treppo Ligosullo 477 votanti (57%) 841 elettori. Udine 43499 votanti (54%) su 80650 elettori. Valvasone Arzene 2126 votanti (51%) su 4131 elettori. Vito d'Asio 455 votanti (32%) su 1430 elettori. Zoppola 3958 votanti (48%) su 8191 elettori.

Brugnera

Alle 19:27 rilevata 1 sezione su 9: Renzo Dolfi 64,88%, Michele Sassu 35,12%.

Faedis

Alle 19:11 rilevata 1 sezione su 4: Luca Balloch 80%, Carla Fioritto 20%.

Fiumicello Villa Vicentina

Alle 19:32 rilevata 1 sezione su 5: Alessandro Dijust 47,35%, Franco Mattiussi 31,28%, Gianni Rizzatti 21,37%.

Forgaria nel Friuli

Superato il quorum, a Forgaria del Friuli ha votato più del 50% dei cittadini. Eletto il sindaco Pierluigi Molinaro.

Gemona del Friuli

Alle 19:34 rilevata 3 sezioni su 11: Roberto Revelant 74,75%, Sandro Venturini 25,25%.

Lauco

Alle 19:31 rilevata 1 sezione su 2: Stefano Adami 60,38%, Kascy Cimenti 39,62%.

San Giorgio della Richinvelda

Alle 18:50 rilevata 1 sezione su 5: Michele Leon 62,03%, Giovanni De Bedin 37,97%.

Sequals

Alle 18:38 rilevata 1 sezione su 3: Enrico Odorico 44,7%, Marco De Lillo 28,03%, Gianpiero Blarasin 27,27%.

Spilimbergo

Alle 18:44 rilevata 1 sezione su 13: Enrico Sarcinelli 74,77%, Leonardo Soresi 25,23%.

Treppo Ligosullo

Alle 18:20 rilevate 2 sezioni su 3: Mauro Moro 63,28%, Marco Plazzotta 36,72%.

Sauris

Superato il quorum, a Sauris ha votato più del 50% dei cittadini. Eletto quindi il sindaco Alessandro Colle.

Valvasone Arzene

Alle 19:39 rilevata 1 sezione su 5: Fulvio Avoledo: 89,88%, Luisa Forte 10,12%.

Vito d'Asio

Alle 19:38 rilevata 1 sezione su 2: Marco Ziani 58,41%, Dino Marcuzzi 30,97%, Vincenzo Manelli 10,62%.