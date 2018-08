Pronta la Casa per l'autonomia di adolescenti e giovani con disabilità

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIUME VENETO (Pordenone) - Fase conclusiva per la ristrutturazione e l'ampliamento a Fiume Veneto di Casa Facca, la struttura polifunzionale per la comunità e per i servizi sociosanitari dell’Azienda sanitaria 5. Firmato, infatti, firmato il Certificato di regolare esecuzione, che attesta il completamento dei lavori edili e impiantistici.Gli imminenti step del progetto prevedono la fornitura e l’installazione degli arredi a cui seguirà l’apertura della struttura, prima del suo genere in provincia, che ha portato alla realizzazione di un gruppo appartamento dedicato ad. Sono due gli appartamenti che li ospiteranno, con otto posti letto complessivi. Un terzo appartamento ospiterà invece il personale qualificato che seguirà il progetto.La ristrutturazione dell’edificio è stata eseguita secondo standard che consentano a. Con contributi della Regione, l’Aas 5, con 850mila euro, ha deciso di realizzare la struttura, partendo da una nuova idea dell'abitare e dell'inclusione sociale per la disabilità. Sono 218mila, invece, gli euro messi a disposizione dai Comuni che costituivano, prima dell’Uti, l’Ambito 6.3 e, cioè Fiume Veneto,Nell’iter di restauro è stato stabilito di mantenere le facciate esterne dell’edificio che, invece, internamente, è stato completamente ristrutturato per adeguarlo alle norme antisismiche; è stato costruito un ampio terrazzo, con la forma di una prua di una nave. Nella parte sottostante una sala e degli spazi dedicati a eventi e attività culturali che consentiranno una migliore integrazione tra gli ospiti di Casa Facca e la comunità.