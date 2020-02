Bicchiere spaccato in faccia: chiuso per un mese il bar trattoria "Al Laghetto"

Chiuso per 30 giorni il bar trattoria “Al Laghetto” a Pordenone, in viale Aquileia 9. Il provvedimento cautelare, ricorrendone i presupposti è stato adottato in via d’urgenza stante il grave episodio verificatosi nella nottata di venerdì 28 febbraio, quando è scoppiata una violenta lite nel corso della quale una persona veniva ferita al volto con un bicchiere finendo all’ospedale.



A prendere la decisione il Questore di Pordenone Marco Odorisio, proprio dopo la lite. Ecco cosa è successo: la Squadra Volante, intervenuta sul posto, ha accertato che due persone, mentre stavano conversando in prossimità della porta di accesso al locale, sono state spintonate e insultate senza apparente motivo da altri due avventori, con conseguente lite degenerata in un'aggressione fisica, nel corso della quale un 23enne ha riportato una ferita lacero contusa al volto, causata dal lancio di un bicchiere. Il ferito, soccorso da un'ambulanza del 118, è stato condotto in Pronto soccorso: guarirà in 15 giorni.



L'uomo che ha lanciato il bicchiere è stato denunciato per lesioni aggravate. Dopo aver accertato che il violento episodio era il settimo negli ultimi due anni in cui si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, e dopo che al locale è stata contestata anche la violazione dell'articolo 691 del Codice Penale, per avere somministrato bevande alcoliche ad avventori già in evidente stato di alterazione, il Questore ha firmato il provvedimento di chiusura per 30 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA