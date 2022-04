Ubriachezza, Daspo e risse: notte movimentata a Pordenone

PORDENONE - Notte movimentata, quella del 7 aprile, in centro a Pordenone. La polizia locale è intervenuta in viale Marconi dov’era scoppiata una rissa fra persone di etnia pachistana e bangladese. Gli agenti, frapponendosi ai due gruppi, hanno riportato la calma evitando che i contendenti subissero gravi lesioni. Alla base del litigio pare ci fossero vecchie ruggini fra due dei partecipanti all’alterco.

In corso Garibaldi, invece, gli agenti sono giunti dopo la segnalazione della presenza di una persona che disturbava i passanti. Sul posto hanno accertato che un uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, urlava alle persone che passeggiavano in centro. Per lui, oltre al verbale redatto per manifesta ubriachezza, è stato notificato anche il Daspo urbano.