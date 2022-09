Rissa e coltellate fra ragazzini in pieno centro, sedicenne colpito al petto: è grave

PORDENONE - Prima qualche parola di troppo, poi l’inizio di una rissa. Breve, ma violenta, sotto gli occhi dei passanti in un tranquillo pomeriggio di Pordenonelegge in pieno centro. E al culmine della rissa è spuntato un coltello, con il quale un minorenne italiano ha colpito un 16enne nato in Marocco. Il fendente lo ha raggiunto al torace, ferendolo in modo serio.

Immediatamente ricoverato all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, è stato giudicato dai sanitari come codice giallo. Non rischia la vita ma è stato mantenuto in stato di ricovero in ospedale. I fatti sono avvenuti tra via Bertossi, piazzale Ellero dei Mille e la discesa che conduce fino a piazza XX Settembre. Sul posto in quel momento - erano circa le 16.30 di ieri pomeriggio - transitava una pattuglia Unità operative di pronto intervento (Uopi) della Polizia. Gli agenti hanno subito individuato il giovane responsabile del fatto più grave e l’hanno condotto in Questura.