Rissa violenta fra giovani a parco Querini: ragazzo finisce in ospedale. Tutto per una ragazza Video

PORDENONE - Rissa fra ragazzi nel parco Querini, a Pordeone. Secondo le prime informazioni alcuni giovani si sarebbero affrontati per una ragazza, uno scontro violento con uno dei protagonisti rimasto ferito e portato in ospedale. Il ferito sarebbe stato affrontato da due coetanei. Tracce di sangue a terra in vari punti testimoniano quello che è avvenuto.