«Risse qui? Un'abitudine» il racconto di chi vive in via Mazzini

PORDENONE - Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 febbraio, in via Mazzini a Pordenone, dove si è consumata una violenta rissa tra giovani stranieri, uno dei quali è stato colpito con un bastone di ferro. Si tratterebbe del quarto scontro nel giro di pochi giorni. Una situazione ormai insopportabile per i residenti della zona. «Risse? È una consuetudine ormai» ci riferisce un cittadino, che abita nelle vicinanze del parco. «Hanno fatto quelle maledette panchine che dovrebbero essere tolte», in questo modo - secondo lui - si eviterebbe che certi personaggi possano accamparsi in quest'area. «Più volte mi sono rivolto alle forze dell'ordine anche per quei furbetti che parcheggiano davanti al passo carraio». Non ci sono dubbi per il signore, che ci accompagna vicino al lavatoio, dove campeggiano bottiglie, cartacce e lattine. «Vanno al negozio, prendono le loro cose, consumano e poi le lanciano in mezzo alla strada».