Rissa al Luna park: scatta la zuffa, le grida e la paura dei ragazzi Video

SACILE - Ecco le immagini della rissa a Sacile in cui sono stati coinvolti diversi gruppi di ragazzi. Nel video gli scontri di sabato 19 marzo al Luna park del PalaMicheletto, l’area in cui si è concretizzata l’aggressione subita da un 17enne di Francenigo che ha poi dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Protagonisti del violento faccia a faccia, un gruppo di ragazzi, circa una cinquantina. Ad affrontarsi sono state fazioni opposte “geograficamente”: una friulana, l’altra veneta, forse di Conegliano, in arrivo dalla famigerata zona del Biscione. La tesi è confermata da tre ragazzi presenti alle giostre il giorno dopo. Tutto sarebbe stato scatenato da un'offesa, la rissa sarebbe stata quindi un pareggiamento di conti.

APPROFONDIMENTI SACILE Rissa al Luna park tra ragazzi, il sospetto di una spedizione... SACILE Maxi rissa e fuga vicino alle giostre: in 50 "in trasferta"...