PORDENONE - La rissa che ha portato due cittadini afghani in ospedale a Pordenone con ferite d’arma da taglio è iniziata nelle vicinanze del luna park, ma non all’interno della zona che ospita giostre e attrazioni. La conferma arriva nemmeno 24 ore dopo l’episodio di violenza che si è verificato poco dopo le 19 di sabato in viale Treviso, nella zona del sottopassaggio stradale al di sopra del quale corre la linea ferroviaria Udine-Venezia. E i responsabili del luna park stesso assicurano: «Abbiamo i metal detector, da noi non sarebbero entrati con i coltelli».



LE INDAGINI

I carabinieri della Compagnia di Pordenone stanno stringendo il cerchio per individuare i responsabili del grave episodio di violenza che ha macchiato la serata di sabato a ridosso del centro di Pordenone. I primi accenni della rissa che poi è degenerata sotto il cavalcavia ferroviario di viale Treviso sarebbero stati notati non esattamente in quel punto, ma nei pressi del luna park. «Ma non all’interno - rassicurano i rappresentanti dei giostrai in coro. Non abbiamo notato violenze durante il pomeriggio e la serata. Noi quest’anno siamo praticamente “blindati”, dal momento che ci siamo dotati di personale della security con tanto di metal detector. Nessuno entra con i coltelli». Ma l’allarme sicurezza resta: «Certi giovani sono sempre meno controllabili».



GLI SVILUPPI

Non sono gravi, le ferite d’arma da taglio che hanno portato due giovani cittadini afghani all’ospedale Santa Maria degli Angeli. Ma la presenza di coltelli nel gruppo di giovani stranieri è un ulteriore elemento di preoccupazione. Il secondo, non marginale, è piuttosto ricorrente. Non è raro, infatti, che questi episodi si scatenino tra cittadini afghani e pakistani. E c’entrano spesso le tensioni che dividono i due popoli anche nelle rispettive terre d’origine. Rivalità ataviche figlie dei confini disegnati nell’Ottocento dall’Impero britannico che sovente sono portate in grembo anche dalle nuove generazioni di migranti. Anche il gruppo protagonista della rissa di sabato sera a Pordenone, infatti, fa parte della “galassia” dei richiedenti asilo. I due afghani che sono stati trasportati in ospedale, ad esempio, sono titolari di un permesso di soggiorno umanitario che consente loro di rimanere in provincia di Pordenone.



CONTROLLI

Solo poche settimane fa, dopo la maxi-rissa che era esplosa tra cittadini stranieri tra il parco Galvani e viale Dante, il prefetto Natalino Domenico Manno aveva convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza. All’ordine del giorno c’era un ulteriore rafforzamento delle misure di prevenzione. Un cordone di controlli a ridosso del centro con un maggiore impiego e impegno da parte della polizia locale guidata dal comandante Maurizio Zorzetto. Il Comando fa quel che può e ora ci si avvicina all’estate, periodo che coincide anche con l’assegnazione delle ferie agli agenti. Nei prossimi giorni un nuovo vertice, ma sarà impossibile mettere una pattuglia ad ogni angolo delle strade di Pordenone.