Scene da far west fra due folti gruppi di indiani con bastoni e bottiglie rotte: 7 feriti

AZZANO DECIMO - Due gruppi di cittadini di origine indiana, uno di fronte all’altro, armati di bastoni e bottiglie rotte. Le urla, poi le botte e i feriti: sette in totale, due dei quali hanno riportato lesioni e contusioni che hanno portato a prognosi di un mese.



La rissa è avvenuta nella notte tra sabato e ieri tra Chions e Azzano Decimo: sarebbe iniziata nel territorio del primo comune, per poi concludersi in via Don Bosco ad Azzano. Ad affrontarsi, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Pordenone, due gruppi che farebbero riferimento alle comunità indiane di Pordenone e Azzano Decimo. I testimoni, già ascoltati ieri mattina dai militari dell’Arma, hanno parlato di 15-20 persone impegnate nel pestaggio.



