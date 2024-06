PORDENONE - Non è in pericolo di vita, ma la coltellata alla schiena gli ha sfiorato un polmone. Uno dei due immigrati afghani soccorsi sabato sera in viale Treviso è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni, dopo essere stato trattenuto in osservazione per 24 ore all’ospedale Santa Maria degli Angeli. È un richiedente protezione internazionale alloggiato all’ex caserma Cavarzerani di Udine. Ha 27 anni. Abita invece a Pordenone il connazionale, 25 anni, anche lui profugo, rimasto ferito in modo superficiale a una gamba (2 giorni di prognosi). Sull’episodio la Procura vuole fare la massima chiarezza. Il sostituto procuratore Federica Urban sta coordinando gli accertamenti avviati dai carabinieri dell’aliquota operativa del Radiomobile di Pordenone, che dovranno ricostruire l’aggressione e, soprattutto, risalire a tutte le persone coinvolte, che potrebbero essere circa una decina. Al momento si procedere contro ignori per l’ipotesi di lesioni gravi. Sarà però una consulenza medico legale a valutare se la coltellata inferta al 27enne, di punta, potrebbe configurare un eventuale tentativo di omicidio.



GLI ACCERTAMENTI

Poche ore prima dell’aggressione, nel parco Querini c’era stato un parapiglia tra immigrati. Protagonista sempre lo stesso gruppo. Il motivo? Al momento è sconosciuto, ma il sospetto è che si tratti di tensioni legate al mondo della droga e che i contrasti riguardino il controllo delle zone di spaccio, come avviene in Borgo Stazione a Udine. E un assaggio la città lo ha avuto l’8 maggio scorso, quando due fazioni contrapposte si sono affrontate con sassi e bastoni in viale Dante, a ridosso dell’ingresso del parco Galvani, bloccando il traffico e costringendo i commercianti a barricarsi nei loro negozi. Una spedizione punitiva, che sembra avere gli stessi contorni dell’accoltellamento avvenuto verso le 19.30 in viale Treviso, a ridosso del sottopasso ferroviario, a un passo dal luna park e dallo stesso parco Querini, dove tutto sarebbe cominciato nel pomeriggio.

LE TELECAMERE

Gli inquirenti stanno esaminando le telecamere comunali di sorveglianza per identificare gli aggressori dei due afghani. Si parla di otto, forse anche dieci persone, tutte di nazionalità pakistana o afghana. I due feriti sostengono di essere stati assaliti, ma non forniscono indicazioni precise sulle persone coinvolte, che sicuramente conoscono, ma che probabilmente temono. Da chiarire anche la presenza a Pordenone del 27enne che vive nell’ex caserma Cavarzerani. Nessuno dei due richiedenti protezione internazionali rimasti feriti - e presenti in Friuli con regolare permesso - ha un’occupazione. Frequentano spesso il parco Querini, zona di spaccio al minuto di hascisc e marijuana, ritrovo di molti tossicodipendenti che gravitano sulla città di Pordenone, diventata una delle aree più sensibili della città proprio per le tensioni legate ai pusher.