Pagava interessi del 10% al mese, ed ora è caccia ai risparmi spariti

di Cristina Antonutti

PORDENONE - Investimenti all’estero in grado di fruttare qualcosa come il 10 per cento al mese? In tanti sono stati attratti dalle proposte della Venice Forex Investment, una società specializzata nel mercato di scambio di valuta estera che porta all’indirizzo di Wenlock Road 20/22 a Londra, con una succursale italiana a Portogruaro e riconducibile alla Venice Forex Investment d.o.o., sede legale Ferrarska Ulica 14 a Capodistria.



I suoi clienti sono in subbuglio. Se inizialmente gli investimenti avevano reso quanto promesso, con il passare dei mesi i rendimenti sono spariti e del capitale investito non vi sarebbe alcuna traccia. Qualcuno ha presentato querela in Procura a Pordenone: sono risparmiatori di Portogruaro, Morsano al Tagliamento e Roveredo in Piano. Altri stanno organizzando una class action.



Sul registro degli indagati figura il nome del trader portogruarese Fabio Gaiatto, 42 anni, geometra che ha studiato al Parini di Mestre, ex direttore generale del Welness Hotel Savoy, così si presenta su internet. Gli investigatori stanno esplorando ipotesi di reato che vanno dalla truffa all’appropriazione indebita, a cui si aggiungerebbe la violazione delle legge bancaria.



