PORDENONE - Dagli ambienti vicini a Forza Italia, garantiscono «una soluzione nelle prossime 48 ore». Nei corridoi del Municipio, invece, filtra sempre più nervosismo per una matassa che si sta dimostrando più difficile da sciogliere rispetto al previsto. All’orizzonte, però, c’è un nome nuovo per la sostituzione dell’ormai ex assessore comunale Andrea Cabibbo, “vincitore” di un posto in consiglio regionale in seguito al voto del 2 e 3 aprile: il nome nuovo è quello di Matteo Brovedani, che potrebbe anche sorpassare quello di Giuseppe “Pino” Verdichizzi nella corsa alla sostituzione di Cabibbo.



SVOLTA POSSIBILE

Brovedani, avvocato pordenonese, non sarebbe tecnicamente in quota Forza Italia, essendo entrato in consiglio comunale sotto le insegne dell’Udc. È però un nome che nelle ultime ore sta circolando in modo sempre più insistente negli ambienti della politica pordenonese. Ci sono poi altri tasselli che sono andati al loro posto, come ad esempio quelli relativi alla composizione della giunta sacilese. Le trattative in riva al Livenza, con un centrodestra che si era ricompattato proprio in vista della scadenza elettorale per il rinnovo del consiglio comunale, hanno impegnato le segreterie dei partiti, quindi anche quella di Forza Italia. Il nome di Brovedani al momento sembrerebbe mettere d’accordo più “anime” della maggioranza e troverebbe anche il favore del sindaco Alessandro Ciriani, che sta ancora attendendo qualche informazione da parte di chi l’assessore deve tecnicamente proporlo.



I RETROSCENA

Sempre negli ambienti politici più vicini al Municipio pordenonese, poi, si fa largo una specie di “candidatura” da parte di Mara Piccin, sempre in merito alla sostituzione in giunta di Andrea Cabibbo. Questa soluzione, però, sembra destinata a non trovare un’attuazione concreta, dal momento che non incontrerebbe l’adesione al progetto da parte del primo cittadino in carica. Sembra quindi assai improbabile una svolta positiva in questo senso.

Sullo sfondo rimane sempre viva l’ipotesi che portava al nome di Giuseppe Verdichizzi, già “collega” di Alessandro Ciriani ai tempi dell’allora giunta provinciale. Da valutare, in questo caso, la compatibilità del ruolo di assessore comunale con gli impegni e le urgenze della vita privata dello stesso Verdichizzi. Aspetto per nulla secondario in questo momento.

Da quanto si apprende dagli ambienti di Forza Italia, le prossime saranno le 48 ore decisive per capire chi prenderà davvero il posto di Andrea Cabibbo in giunta comunale, dopo l’addio di Cristina Amirante (ormai titolare di un assessorato in Regione, oltre che del posto da consigliere a Trieste) e quello precedente di Emanuele Loperfido, volato a Roma come parlamentare in seguito all’exploit nazionale di Fratelli d’Italia che ha segnato le elezioni politiche dello scorso 25 settembre.