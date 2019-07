Trattamento rifiuti, un maxi impianto sarà realizzato a Vallenoncello

di Alberto Comisso

PORDENONE - Un’ecopiazzola, un centro del riuso ed un impianto a biomasse. Il tutto all’interno di un’area circoscritta della città dove, attraverso un investimento corposo ma non ancora quantificabile nascerà una vera e propria cittadella dell’economia circolare dei rifiuti. I tempi sono maturi per avviare un ragionamento di massima e redigere uno studio di fattibilità per dare vita ad un progetto ambizioso che, in una prospettiva futura, contribuirà ad abbattere il costo della Tari. Come dire: i cittadini, rispetto ad ora, pagheranno meno la tassa sui rifiuti. L’area indicata si trova a Vallenoncello ma, per adesso, non arrivano indicazioni più precise.