PORDENONE - Il quartiere che ha assorbito meglio la raccolta differenziata? Vallenoncello. Quello ancora insufficiente? Villanova, zona case rosse e dintorni. A dirlo i numeri della raccolta e i controlli effettuati. Una sorta di “mappa” che ha in mano anche l’assessore all’Ambiente Monica Cairoli e sulla quale, con la Gea, sta cercando di fare i ragionamenti corretti, per trovare le soluzioni. Vediamo, allora, nel dettaglio la classifica dei promossi e bocciati.



PROMOSSI



Come detto il migliore quartiere sul fronte della raccolta differenziata, almeno sino ad ora, è quello di Vallenoncello, merito anche del fatto che è stato il primo a partire. Resta il fatto che a Valle la situazione è praticamente stabilizzata. Quasi inesistenti i sacchetti fuori dagli spazi, cassonetti condominiali in ordine e ultimo, ma non per importanza, anche la raccolta dentro i sacchi è molto corretta. Segno - spiega l’assessore - che i cittadini hanno capito lo spirito e fanno di tutto per migliorare tenendo pulito il loro territorio. Tra i quartieri promossi anche Villanova vecchia. Pure su quel territorio gli scarti fuori dai cassonetti e spari sul terreno sono praticamente inesistenti. Anzi, c’è pure una cura importante sulla pulizia dei cassonetti esterni. Ultimo quartiere che è stato promosso a pieni voti è quello di Rorai Grande. Vale più o meno lo stesso discorso di Valle e Villanova vecchia anche se c’è ancora un punto in cui - a volte - si trovano alcuni sacchetti fuori dagli spazi.



SUFFICIENTE



C’è un quartiere dove la raccolta differenziata è partita da tempo, ma non ha ancora raggiunto l’assetto ottimale. È quello della Comina (la definizione territoriale è legata alle aree di raccolta dei rifiuti) dove si alternano diverse zone molto curate e senza rifiuti a terra, ma ce ne sono altre (pur in netta minoranza) che invece hanno problemi. Nulla che non possa essere tenuto sotto controllo, ma che in questo momento abbassa il voto.



RIMANDATO



Stiamo parlando del centro città e delle aree a ridosso appena fuori dal ring. In questo caso ci sono ancora problemi. Si tratta in verità di problemi legati a zone precise come via Roggiuzzole, via Molinari, viale Marconi e pur non sempre anche viale Cossetti. In più occasioni i bidoni condominali si presentano pieni, strabordanti e aperti, con una differenziata all’interno ben lontana dai livelli di qualità. Molti altri punti che erano critici sono rientrati, ma quelli che ancora ci sono creano difficoltà e ovviamente non consentono di inserire il quartiere tra quelli promossi.



BOCCIATO



Il peggiore di tutti è il quartiere di Villanova nuova, dove tra via Galilei, via Pirandello e gran parte delle strade adiacenti continua ad esserci un disastro di sacchetti fuori dagli spazi e gettati a terra. Per l’amministrazione è la criticità più importante e si stanno valutando iniziative per cercare di trovare soluzioni.



COMMERCIO



Se non è stato un fulmine a ciel sereno, poco ci mancava. Già, perchè la bocciatura della nuova raccolta rifiuti in città da parte dei commercianti non era stata messa in preventivo dall’amministrazione. Del resto a guardare i risultati del sondaggio voluto dall’Ascom ci si accorge che tutte le voci sono positive, ma il risultato complessivo è negativo. In ogni caso l’amministrazione ha in serbo altri incontri per trovare soluzioni.